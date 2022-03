Un familiar meu porta tres setmanes seguides trucant, nit i dia, per via telemàtica –www.seg.social.es– a la direcció provincial de la Seguretat Social de Girona. El resultat no pot ser més decebedor: no ha entrat mai.

Avui, que amb un senzill mòbil pots parlar amb mig món és del tot impossible connectar amb un organisme que es troba a quatre passes de casa teva. Què pot fer el meu benvolgut familiar? És evident que sense cita prèvia no el poden atendre. I l’únic mitjà que et permet entrar no funciona. Un servidor, carregat d’anys, carregat de raó i, fins i tot, una mica carregat d’espatlles, està en condicions de donar-li consells. Consells de la meva llunyana joventut: Que encengui, millor avui que demà, un ciri a Santa Rita, patrona celestial dels impossibles. Els tindré al corrent del desenllaç. Que Déu Nostre Senyor, ai!, vull dir, Santa Rita faci més que nosaltres. Que així sigui.