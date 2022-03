El sector turístic de la demarcació de Girona està marcadament feminitzat i aquesta crisi hi ha donat major visibilitat evidenciant el pes i el valor de la dona dins l’estructura productiva i social del nostre país. Amb la pandèmia encara present, elles segueixen al capdavant de les llars, dels treballs essencials i també –cal reconèixer-ho– dirigint empreses com hotels, restaurants, cellers o agències de viatges fins a convertir-se en referents dinamitzadors a la nostra societat.

Són dones amb una estima profunda per la terra i la gent, qualificades i amb vocació, que tenen sentiment d’orgull i d’identitat. Elles són algunes de les professionals emergides del sector turístic que actuen de punta de llança per a tantes altres dedicades a àmbits com la cultura, el comerç, l’artesania, la salut i el benestar.

Precursores com Carme Hospital i Poch, empresària hostalera i presidenta de la Fundació Jordi Comas i Matamala, amb una llarga trajectòria professional, mantenint el lideratge dels seus establiments i fomentant el turisme de qualitat a la Costa Brava. Cristina Cabañas i Rodríguez, presidenta de la cadena Guitart Hotels i de la Fundació Climent Guitart, que ha refundat i fet créixer aquesta companyia altament especialitzada en turisme familiar i actualment un model d’èxit turístic. Bàrbara Hallé i Boix, la jove presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, amb més de quatre-cents establiments associats, i membre d’una nissaga familiar turística encapçalada per dones que treballen de manera diferencial i exigent per assolir l’excel·lència turística. Fina Puigdevall i Nogareda, cuinera garrotxina amb dues estrelles de la constel·lació Michelin en el restaurant Les Cols, mestra i referent per a una futura generació de professionals dels fogons i de la restauració entre les quals es troben les seves filles. Anna Espelt i Delclós, viticultora empordanesa i enòloga al capdavant d’Espelt Viticultors, empresa dedicada a la vinya i l’olivera des de fa tres generacions, que amplia horitzons amb l’aposta per la viticultura ecològica i participant en projectes enoturístics sostenibles. I Beth Cobo i Rodríguez, guia de natura i senderisme, que dirigeix la primera agència de viatges acreditada per la CETS d’Espanya, Trescàlia, des del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, creant paquets ecoturístics, oferint rutes i serveis personalitzats d’interpretació i coneixement del medi natural.

El 8-M és un dia de reivindicació, una data per a la lluita pels drets de les dones, i cal que sigui alhora una jornada per homenatjar les que fan possible que es desenvolupi l’activitat turística al nostre país impulsant-la des de paràmetres de competitivitat, qualitat i innovació. La tasca conjunta de totes fa possible que la Costa Brava i el Pirineu de Girona siguin destinacions turístiques capdavanteres.