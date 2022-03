El gener del 21, quan presentava una gira que acabava a Girona, el director d’orquestra i responsable del Teatre Mariïnski, Valery Gergiev, va evitar parlar del boicot que l’oposició promovia contra els artistes propers a Vladímir Putin: «Dirigeixo 200 concerts a l’any, només puc estar mentalitzat i amb totes les forces de cara als concerts».

Un any més tard, li plouen les cancel·lacions: totalment afí al líder rus, ha callat contra l’atac a Ucraïna i ha quedat fora de l’Scala de Milà o la Filharmònica de Munic.

El festival de Peralada també ha renunciat al ballet del Mariïnski i l’Ajuntament de Barcelona ha fet una crida a no comptar amb qui no condemni la guerra per «reivindicar la cultura com a eina de pau».

Sí, segur? Tenim dret a forçar el posicionament de ningú? Com sabem que els que abjuren ho fan convençuts o per no perdre contractes? I que els que guarden silenci no ho fan sota l’amenaça d’un règim que aixafat la dissidència? La censura internacional no l’enforteix cara endins? I on posem el límit? Vetem també els productes que venen de Rússia i alimentem la russòfobia assenyalant ciutadans, negocis...?

Entenc que les cancel·lacions volen aïllar Moscou, però em generen més dubtes que certeses. L’únic que tinc clar és que Gergiev tindrà molt més temps per pensar què implica no desmarcar-se del Kremlin.