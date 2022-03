Com la majoria de gent gran, suposo, el «no arribaré a certa edat», també és força recurrent en boca de la meva àvia. I quan s’acosta a un número rodó, encara amb més insistència. Tanmateix, no perd la il·lusió de celebrar-ho en família, talment una nena xica esperant impacient l’esdeveniment.

Contra pronòstic va superar amb èxit un atac de cor, tot i amb les artèries tapades. Es queixa per costum, però es palesa que lluita a la vegada.

La iaieta, com li diem la família més propera, és d’allò més presumida. L’hi agrada vestir ben combinada i quan es lleva deixa buit el joier, per tal d’engalanar- se entre setmana, com si cada dia fos diumenge.

Orgullosa de les tres generacions que la segueixen, presumeix sempre que pot de la seva estimada descendència.

Sorda com una tàpia, i amb una boca desdentada, que no li impedeix menjar la xocolata que tant li agrada, fa un pols continu a la mascareta, i a la mínima se la posa per barbeta.

De vegades es pren el seu temps per arribar a lloc, i d’altres sembla que el seu caminador tingui motor.

D’espavilada n’és un piló. Domina la tecnologia com pocs en avançada edat, i es comunica molt fàcilment amb tots per WhatsApp.

Li agrada fer punt de creu i devorar llibres, però la vista ja es mostra cansada. Mirar la televisió, fer manualitats, una mica d’exercici o pintar mandales, l’ajuda a matar el temps quan no dorm o està entaulada.

I qui dia passa any empeny, el 10 de març de 2022, arriba cofoia als 90.

Per molts anys iaieta! T’estimo.