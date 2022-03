Fa divuit anys del sagnant atemptat perpetrat en tres trens de rodalies de Madrid, que va provocar 191 morts i 1.700 ferits i que va demostrar la fragilitat de tots plegats davant la violència terrorista. Havien passat tres anys de l’atemptat de les Torres Bessones de Nova York, en què hi va haver més tres mil morts, i el terrorisme gijadista d’AlQaida continuava assassinant a tort i a dret per intentar provocar el caos.

Aquell monstruós atemptat es va produir a poques hores de les eleccions generals que s’havien de celebrar el 14 de maig. Tot indicava que les guanyaria el PP, que en aquell moment presentava de candidat Mariano Rajoy, que havia agafat el testimoni de José Maria Aznar. Immediatament després de l’atemptat, els ministres del govern que feien declaracions, especialment, Ángel Acebes, ministre de l’Interior, i el mateix president del govern, José Maria Aznar, que fins i tot va intentar convèncer a algun director de diari, van afirmar que l’atemptat havia estat obra d’ETA. Però ràpidament va començar a córrer que AlQaida l’havia reivindicat i tant la Policia com els serveis secrets van donar crèdit a aquella reivindicació i es va escampar com la pólvora per mitjà d’SMS –la prehistòria de les xarxes socials– que el govern no havia dit la veritat i que s’aferrava a la primera impressió que havia estat ETA, malgrat que fonts properes a l’organització ho havien negat des del començament. Aquella versió equivocada o directament falsa sobre l’autoria dels atemptats va fer triomfar al PSOE i va permetre que José Luís Rodríguez Zapatero fos president del govern contra pronòstic.

Però, per què AlQaida va triar Madrid per cometre un dels atemptats més importants que s’han produït a Europa? Doncs, segurament que una de les causes va ser la participació d’Espanya en la guerra de l’Iraq, una participació que va ser anunciada a bombo i platerets en la famosa foto de les Açores en què Bush, Blair i Aznar van assegurar que enviarien tropes al país de Saddam Hussein per trobar armes de destrucció massiva, que, per cert, que no n’hi van trobar cap i van deixar el país en pitjors condicions de les que estava quan governaven el dictador i la seva família. I, d’altra banda, com va ser que es pogués fer l’atemptat en un país on hi havia tanta vigilància per l’activitat criminal d’ETA i on es destinaven tants recursos a la seguretat? Doncs, hi ha un llibre, Sin cobertura, dels periodistes Eduardo Martín de Pozuelo i Jordi Bordas, bons coneixedors del que va passar a l’Iraq, que a partir de la ficció literària donen diverses claus del que va passar abans de la invasió. El govern presidit per José María Aznar va donar més crèdit a les informacions de la CIA que no pas al que deien els serveis secrets espanyols del CNI, que estaven convençuts que no hi havia armes de destrucció massiva. I després de la invasió el govern espanyol, que certament no havia enviat tropes a l’Iraq, no va fer cas dels reiterats avisos dels serveis d’intel·ligència sobre possibles atacs terroristes, perquè estaven més preocupats per les possibles accions d’ETA. El cert és que hi va haver uns anys en què els serveis secrets tenien pocs agents que parlessin àrab i que estiguessin dedicats al terrorisme islàmic.

Han passat divuit anys de l’atemptat de Madrid i dinou de la invasió d’Iraq, tan lluny i tan a prop, i durant aquest temps el president George W.Bush ha reconegut que el seu pitjor error, en els vuit anys que va ser a la Casa Blanca, fou creure els informes d’intel·ligència que deien que hi havia armes de destrucció massiva a l’Iraq i el primer ministre britànic, Tony Blair, ha demanat perdó per haver utilitzat informació errònia i no haver previst el caos que es produiria a causa de la caiguda de Saddam Husein. En canvi, José Maria Aznar ha dit i repetit que no demanarà disculpes per defensar l’interès nacional d’Espanya.