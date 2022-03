El passat dissabte dia 5 de març, el Museu del Cinema juntament amb la revista digital AulaMèdia. Educació Mediàtica, van organitzar al Centre Cultural La Mercè de Girona, Panoràmica22, una primera jornada adreçada a tot aquell docent que utilitza el cinema no només com a recurs educatiu a l’aula, sinó que també el desenvolupa com a canal principal, una mena d’espai de trobada pels ensenyants interessats en l’àmbit audiovisual amb la finalitat de compartir, conèixer i debatre experiències sobre el seu ús als centres educatius. L’acte tenia, per tant, un doble objectiu, per una banda, mostrar algunes de les experiències de divulgació i producció audiovisual que s’estan realitzant en escoles i instituts de Catalunya i, per l’altra, reflexionar –des d’una perspectiva eminentment pedagògica– com és de necessari que les noves generacions coneguin en profunditat i com més aviat millor, el llenguatge audiovisual, tan actual avui dia.

En aquest sentit, Panoràmica22 va esdevenir una diada essencial, molt útil per aquests motius referents a l’aprenentatge, però també per constatar l’estat real d’aquesta divulgació específica de continguts en relació amb els currículums educatius oficials, una realitat que es recolza fonamentalment en les ganes i l’entusiasme del docent responsable. Avui dia no hi ha a l’ensenyament secundari cap matèria obligatòria centrada en la coneixença del cinema i el seu llenguatge audiovisual, un fet que, ben entrat el segle XXI, es fa difícil de creure. Ningú pretén formar futurs cineastes des de les primeres etapes educatives, no és això, tot i que si ens fixem una mica en la poca indústria cinematogràfica existent al país, no estaria de més que ens ho plantegéssim de veritat, que després un youtuber qualsevol va a presentar una broma disfressada de pel·lícula a un festival de suposat renom, i ho celebrem com si fos l’avantguarda creativa del setè art. I no.

Aprendre, entendre i saber com utilitzar el llenguatge audiovisual amb lògica i correcció, ni que sigui per després desconstruir-lo i donar-li la volta lliurement, sense lligams, va molt més enllà que fer tik-toks o passar una pel·lícula per complementar el temari de la matèria de torn. El cinema, l’audiovisual en general, és un mitjà de comunicació amb història i identitat pròpies, un format únic que cal estudiar als centres educatius amb més deteniment del que es fa per la seva naturalesa narrativa, i per la facilitat que té d’expressar i compartir idees, realitats i emocions. Malgrat que les noves fornades el tenen molt interioritzat per aquesta era ultratecnològica de la qual són fills, paradoxalment, continuen desconeixent-lo. Tot plegat, un obstacle més que els allunya d’assolir una visió crítica i reflexiva vers el món canviant que ens envolta. De la mateixa manera que la música és una matèria obligatòria, el cinema i el llenguatge audiovisual fa dècades que s’han guanyat el mateix estatus.