La guerra no admet cap frivolitat, la víctima, qualsevol víctima, ens exigeix seriositat solemne i qualsevol que es presenti pretenent ser graciós ha de ser neutralitzat i menystingut perquè els morts no fan riure gens i no permeten acudits. Només caps fluixos poden mofar-se del dolor i la tristesa provocada per la violència bèl·lica.

«La primera víctima quan esclata una guerra és la veritat». Aquesta frase tan crua pertany al senador estatunidenc Hiram Johnson i la va pronunciar el 1917 durant la Primera Guerra Mundial quan s’adonà que els governs immersos en la guerra mentien no sols en el que passava en el front, sinó també en la rereguarda amagant deliberadament el que en realitat succeïa.

Quan esclata una guerra un univers d’imatges persuasives irrompen en la pantalla del televisor i alhora es fonen i confonen les veritats i les mentides, la informació i desinformació per ensarronar els espectadors. Es fa difícil destriar la veritat de la mentida dels uns i dels altres, atès que els dos exèrcits en litigi apel·len als instints més bàsics dels humans, els ressorts emocionals més íntims i així abunden notícies sobre els nens morts o ferits, les dones violades i assassinades: informació sentimental, lacrimògena, que la raó sotmesa a la tensió bèl·lica no sap garbellar i les accepta com a vàlides.

Des que la guerra és transmesa en directe els assessors d’imatge cerquen les fotografies esfereïdores que impactin i commoguin l’opinió pública. Volen escandalitzar a la gent i que parlin de la feresa i brutalitat de la contesa.

Tot va començar a la guerra del Golf, que renunciaren a utilitzar massa el mot guerra tan esgarrifós i el desplaçaren per eufemismes confusos com «conflicte armat», «una coalició de forces internacionals sota el mandat de les Nacions Unides», «Operació Tempesta del desert», etc. En l’actual guerra a Ucraïna els russos no usen el mot «guerra» i els canals televisius parlen d’operació militar especial o «conflicte d’alliberació d’Ucraïna contra els nazis i els nacionalistes».

La guerra del Golf contra l’Iraq de Saddam Hussein per haver envaït Kuwait va començar el 2 d’agost del 1990 i acabà el 28 de febrer del 1991. No va durar ni un any. L’exèrcit iraquià va sofrir molts morts i desistí de l’ocupació retirant-se al seu lloc d’origen.

La imatge de l’ànec empastifat de petroli tan entendridora va fer la volta al món, temps després es va saber que era un muntatge, una fotografia manipulada que ni es corresponia al Golf sinó a un dels efectes d’un petrolier rebentat que vessà el líquid al sud de Groenlàndia.

El segon dia de la invasió va circular sorollosament per la xarxa aquest titular: «Bombes russes incendien un museu prop de Kíiv. Han cremat 25 obres de l’artista ucraïnesa Maria Prymachenko». Alguns usuaris van desqualificar la informació i la presentaren com una «fake news» (una notícia falsa o enganyosa).

L’exèrcit rus estava molt lluny de Kíiv, tanmateix, sap llançar míssils de llarga distància. Mai més se’n va parlar; els entesos en conflictes armats afirmaren que els museus en situació de perill bèl·lic emmagatzemen en lloc segur les grans obres. També he consultat informació en els diaris estrangers i alguns se n’han fet ressò mecànicament, sense comprovar la veracitat de la notícia, fins a l’extrem que parlen d’un pintor, quan és una pintora de nom Maria.

La informació era eficaç per remoure els instints bàsics de les persones: bombes contra l’art, contra la innocent bellesa. L’art roman i surt quasi sempre indemne de la guerra perquè és una mercaderia de gran valor econòmic que els exèrcits invasors no malmeten, la saquegen per vendre-la.

El divendres passat la gran notícia va ser un incendi a la central nuclear de Zaporiyia. Es va fer viral. El president d’Ucraïna Volodímir O. Zelenski anuncià que s’havia incendiat a causa d’un atac dels russos insensats i havien posat en perill molts països europeus. Els russos, per la seva banda, van atribuir el foc als guerrillers ucraïnesos i advertí que aquests dirien que havien sigut els russos. El dissabte es va saber que no havia passat res greu, no es va cremar la central que segueix en ple funcionament. Un eficaç malentès que fortificà el relat a favor d’Ucraïna.

He llegit per internet que són molts els partidaris de la invasió a Ucraïna; tots han militat o encara militen en partits comunistes. Conserven aquell entusiasme dels Bandera Roja, l’idealisme dels maoistes i creuen que la Rússia de Putin és la pàtria dels damnats de la terra, el paradís terrenal dels proletaris; no saben o no volen saber que Rússia és un estat d’economia capitalista en mans d’oligarques mafiosos.

Haurien d’aplicar la teoria de l’economista anglès John M. Keynes, que va escriure «Quan les circumstàncies canvien, jo canvio d’opinió», tot indicant que si es romanen ancorats en el dogma, no saben interpretar la realitat canviant.

La Revolució Russa, propiciada per Lenin i Trotski contra el tsar Nicolau II, va triomfar el 1917. Aquelles eren circumstàncies d’explotació de la classe obrera i camperola per part dels aristòcrates terratinents. La revolta proletària convertí Rússia en una superpotència mundial.

L’OTAN va ensarronar a Gorbatxov i li va fer promeses que no va complir. El president rus va ser un ingenu i va desmantellar i desarmar el Pacte de Varsòvia, creat en el marc de la guerra freda, mentre l’OTAN continuà creixent. Els russos podien haver recuperat el Pacte de Varsòvia, després d’observar com els havia enredat l’OTAN? Era massa car i no tenien diners.

En Putin s’ha erigit en el sobirà invencible que es creu estar dotat per enfrontar-se als EUA i a Europa.