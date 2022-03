Ja t’hi pots quedar a Abu Dhabi. Doncs encara que vinguessis solament a veure la família i els amics, seria una presa de pèl per tots aquells que van creure amb tu i els han enganyat, t’has enriquit, de la teva vida privada no m’hi vull posar. Segueix en el teu exili daurat i que per vergonya nostre et seguim pagant.