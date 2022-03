Una de les imatges més icòniques i més fotografiades de la ciutat de Girona és sense cap mena de dubte les cases de l’Onyar. Potser estaria lluitant en el primer lloc del rànquing amb el pont de les Peixateries Velles, el vermell de l’Eiffel. Només cal donar una volta per Instagram per veure la multitud de fotografies que fan, d’aquests dos espais, els visitants i turistes. Fins i tot els mateixos locals ens quedem sovint embadalits per més acostumats que estem de veure’ls, davant d’aquesta magnífica postal. Les cases amb els seus colors vius queden moltes vegades emmirallades al riu -quina pena fa amb tan poca aigua- mentre que al pont Eiffel els ulls es perden enmig dels ferros buscant el retall de la Catedral o Sant Fèlix. Això succeeix de dia perquè, quan arriba la nit, la imatge és desoladora i tenebrosa. Tot queda a les fosques i la imatge és tristíssima. Només algun fil de llum deixa marge a la imaginació que, darrere la foscor, hi ha les cases, el pont, el barri vell...estic convençut que qualsevol altra ciutat amb aquest fantàstic patrimoni monumental ja hagués ideat un sistema de llums per embellir i fer destacar més la panoràmica de les cases de colors. Per cert, potser també caldria una nova capa de pintura i substituir algunes finestres i balcons que cauen a trossos.