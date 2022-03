Es va armar una bona brega perquè una presentadora-estrella desplaçada a Ucraïna va penjar a les xarxes una foto seva subjectant una nena, millor dit, subjectant una manta a l’interior de la qual s’ocultava una refugiada ucraïnesa de dos mesos. O això assegurava ella, ja que atesa la proverbial credibilitat dels mitjans públics catalans, igual podia tenir un gosset a coll que un ninot, per fortuna no era un vídeo i si va sortir del fardell un lladruc acusador, ningú el va poder sentir.

Laura Rosel, que tal és la seva gràcia, va voler mostrar al món la seva gegantesca generositat subjectant durant dos minuts el nadó a una mare, potser la pobra va tenir una urgència. La gent critica només pel gust de criticar, ja que si Laura Rosel va a Ucraïna, i ja que és incapaç de dur a terme una crònica periodística més o menys objectiva i interessant, què ha de fer sinó fer-se una foto amb un bebè – o un gosset- a coll? Així demostra que no li hem pagat el viatge en va, una foto amb un bebè en braços, o un gosset, és al màxim que aspira com a periodista, i això va fer. Què pretenia li gent? Que la Rosel fes periodisme? Per a això hauríem enviat a Ucraïna a una periodista de veritat.

Laura Rosel va al que va i fa allò per a què està capacitada, és a dir, per a exercir de mainadera i per a veure si, de passada, alguna conca veu la foto i deixa anar una llagrimeta. Se li pot criticar, com a molt, que no aprofités per a donar-li teta a la criatura, cosa que hagués significat un abans i un després en el periodisme de guerra, però una no pot estar en tot.

«Una refugiada de dos mesos recorre 3.000 quilòmetres. Plora», va escriure la periodista de l’star system català. Que un nadó de dos mesos plori és una notícia d’abast mundial, i això que la tal Rosel havia estat presentadora del FAQS i hauria d’estar acostumada a plors i laments, encara que siguin dels llacistes ja carraques que freqüenten aquest programa. El dia que la Rosel vegi un bebè vomitant les farinetes o -Déu ens assisteixi- embrutant un bolquer sense previ avís, sabrà com de cruel és la humanitat.

En aquest «plora» es resumeix, primer, el que està sent el periodisme en aquesta guerra: una successió de notícies mel·líflues, per a consum d’una societat que ja ha dimitit de ser informada veraçment. Però sobretot, indica el que és el periodisme català dels últims anys: un compendi de notícies artificialment ensucrades, tant és que tractin del procés, de la pandèmia o d’una guerra. No es tracta d’informar, sinó de convèncer-nos que els catalans som molt bons en comparació amb la resta del món, no diguem d’Espanya. Així, agafem el primer nen que se’ns posa a l’abast i ens fem una foto amb ell, com si fóssim polítics en campanya. El que té de bo fer-ho amb un nadó és que ni tan sols sap el que és la manipulació, així no protesta. Ara que, qui sap si el famós plor no seria una manera de dir en ucraïnès «ves a fer-te fotos amb la teva senyora mare, tia pesada».

En el conte «Homes amb els quals no m’he casat», Dorothy Parker dedica un parell de pàgines a cadascun, excepte a un tal Lloyd, a qui despatxa amb una sola frase: «Lloyd porta corbates que es poden mullar». Cosa semblant passarà el dia que algú escrigui tot el que va fer Laura Rosel en el periodisme: «Laura va agafar a coll una nena».