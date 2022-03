El novembre del 2019, quan l’actual legislatura tot just començava a agafar empenta i Junts gestiona la institució encara sense el suport d’Esquerra, l’equip de govern de l’Ajuntament de Girona va presentar un extens pla de mandat amb 355 punts. En el que feia el número 272 s’hi podia llegir textualment «Implementarem les mesures que s’hagin establert al mapa de millora de la percepció de seguretat a la via pública per eliminar-ne els espais foscos o opacs». Aquest dilluns, dos anys i mig més tard i just abans de la celebració del «Dia Internacional de la Dona», Marta Madrenas va explicar a l’Agència ACN que l’ajuntament de Girona ha començat a dibuixar un mapa de la ciutat per detectar els llocs on les dones se senten insegures: «Volem que totes elles puguin moure’s lliurement pels llocs i en el moment en què vulguin».

La importància del relat, altrament dit propaganda, per sobre dels fets. Aquesta setmana tocava deixar clar la gran implicació amb la lluita feminista. Treballar perquè els carrers de ciutat i pobles siguin més segurs, de dia i de nit, és una obligació de tots els gestors públics. Cap persona, sigui home o dona, hauria de tenir por de tornar a casa sola. Però el més important no és dir-ho. És fer-ho. I aquí és on es falla. No és un problema exclusiu de l’Ajuntament de Girona. És d’una classe política i d’una societat en general on és més important explicar que vols fer o que faràs això o allò que no pas fer-ho. Si l’any 2019, en el pla de mandat, dius que faràs «X», el març del 2022 no pots anunciar que faràs «X». Perquè acabes provocant que la gent del carrer cada cop estigui més convençuda que els polítics només parlen i parlen... Fins al punt que, com va reconèixer Marta Madrenas aquest dilluns l’ACN el mapa dels punts foscos dels carrers de Girona encara trigarà a arribar: «No serà un procés ràpid i fàcil, perquè segurament per fer el mapa ens caldrà ajuda externa; però si ho tenim a finals d’any, jo em donaré per satisfeta, perquè vol dir que a partir d’aquell moment podrem començar a entomar línies de millora».