La grapa misteriosa que et toca el cul en una aglomeració. Decidir no posar-te una samarreta amb un bon escot per evitar mirades que et facin sentir incòmoda. Aquell instant inesperat en què sents les mans d’un conegut a les espatlles mentre l’escoltes dir «ui, estàs molt tensa, ja et faig un massatge». Menjar només pomes tres dies abans d’una cita per intentar perdre el parell de quilos que creus que et sobren. El «tranquil·la, jo controlo» (o adonar-te que l’home amb el qual te n’has anat al llit intenta evitar posar-se preservatiu).

El dia que el teu company d’oficina, aquell que té menys responsabilitats que tu i s’escaqueja tant com pot (i que cobra més que tu), et presenta a algú com «aquesta és la nostra chica para todo». La sensació de tenir algú exageradament a sobre teu en un metro en hora punta. La frase «carinyu, ara que ja ets a la cuina, em portes un gintònic?» que el marit de la teva amiga li diu després del sopar a casa seva. La tarda que un amic intenta tenir sexe amb tu aprofitant que t’has begut dues copes de vi per dinar. La reunió en la qual la teva idea és tractada amb condescendència i ignorada. La següent reunió, en la qual la mateixa idea la proposa un home i a tothom li sembla meravellosa.

Aquella sobretaula després d’un àpat fantàstic, quan de sobte t’adones que totes les dones s’han aixecat per desparar la taula i ajudar a l’amfitrió i que tots els homes segueixen asseguts parlant de les seves coses. El fet d’elegir el camí més llarg però el més concorregut a l’hora de tornar a casa sola de nit. La mirada al teu voltant abans de posar la clau al pany del portal a les tres de la matinada, per assegurar-te que no hi ha ningú a prop. El WhatsApp de la teva amiga preguntant-te si has arribat bé.

Que et diguin «que tens la regla o què?» el dia que estàs de mal humor o trista. Els minuts en els quals intentes fer entendre a un home que encara que hagis anat a sopar amb ell no te’n vols anar al llit amb ell. O quan has d’aclarir que el fet que siguis amable no vol dir «estic interessada en tu», i que això et converteixi en una estreta o en una «bollera malfollada». El dia que el teu nòvio et diu amb veu de disgust que t’has engreixat. Que les canes envelleixin a les dones però facin interessants els homes. El vespre que algú et diu «hauries d’estar contenta de que estigui gelós, això és perquè t’estima».

Quan sents el teu veí comentar que si una dona és lesbiana és perquè «segur que no ha conegut un home de veritat». La nit que estàs de festa i un dels teus amics diu, mirant una noia, que «me la follaria però amb una bossa de plàstic al cap». La sorpresa (gairebé la incredulitat) del teu entorn quan et donen l’oportunitat de fer una cosa que tu saps que pots fer, i la fas bé. Que es culpabilitzi una dona que ha estat violada fent-li sentir que estava on no tocava, quan no tocava, vestida de la manera que no tocava, a prop de la persona que no tocava. El moment en què li dius a la teva parella que no tornaràs a quedar amb els teus amics.