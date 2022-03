Potser dec ser l’únic ciutadà al món que davant del problema rus-ucraïnès té dubtes. Una amiga em pregunta: tu enviaries armes a Ucraïna o no? I em col·lapso. De fet l’esquerra s’ha dividit envers aquesta dicotomia. Em sento com si algú vol fer un arròs. Tira ceba i la fregeix fins a fer-la carbonet, després hi afegeix tomàquet de pot cru, en comptes de sal i safrà hi posa salfumant. Agafa gambes de Palamós de fa dos mesos que ha deixat a sol i serena i per fi hi posa l’arròs. Li afegeix Coca-Cola en comptes de fumet i ho fa bullir tot durant dues hores, remenant-hi molt. En acabat em crida i em diu: Serrano això és molt dolent, com ho arreglo? Impossible d’arreglar. D’entrada jo el que faria es fotre el cuiner a la presó. I a tots els seus ajudants. Després intentaria veure pas a pas el que s’ha fet malament. I per fi intentaria construir un arròs des de zero.

El primer ministre alemany Gerhard Schröder es va carregar l’SPD i centenars de milers de militants se’n van anar a casa. Ell cobra de l’empresa russa Gazprom. Quants més n’hi ha com ell? Ningú de la UE va voler veure que dependre del gas de Rússia era un problema? Ho han descobert ara! Un cracs! Depenem del gas d’Algèria i de dos oleoductes, un que ve directe i un via Marroc. Quan els dos països s’empipen el tallen. Cosa que és sovint. El govern ucraïnès tracta malament la minoria russa del seu país, sense que la UE protesti. Els EUA i la UE compleixen els acords de Ialta de 1945 i davant de la invasió russa, no intervenen, llavors perquè prometen a Ucraïna d’entrar a la UE i a la OTAN? Jo no ho sabia, però ells sí.

En la negociació final per posar fi a la invasió s’acordarà que Ucraïna no entri a la UE ni a la OTAN els propers vint anys. Però hi haurà 100.000 morts ucraïnesos i la meitat del país destruït.

Som encara dependents del petroli de les dictadures més salvatges del golf pèrsic que financen mesquites a mig món amb imams integristes. Depenem del gas i del petroli rus. El PIB de Rússia és només una mica més gran que el d’Espanya i una gran part el finança la UE i EUA. I en aquests darrers 40 anys no s’ha volgut invertir en energies renovables per tal que, no ja els països, sinó els ciutadans, siguem autònoms energèticament. És clar perquè no ens podrien pujar un 1.100% el preu de l’electricitat. Ara diuen que puja el preu per la guerra, i quan no n’hi havia? I si en realitat hi ha oferta i demanda, per què els caps de setmana batem records mundials en el preu?

Vaja, que hi ha i hi haurà molt patiment per culpa de Putin en primer lloc, però desprès per culpa de tots els altres. No fotem. Que vagin a fer punyetes i que no situïn a la bona gent que fa temps que ho diem en tessitures immorals. L’alternativa seria treure’ls tots i després intentar fer alguna cosa bé.