La guerra d’Ucraïna amb tot el que suposa afecta tots els països europeus i quan un veu l’actuació de certs líders polítics se li posen els pèls de punta. Venen ganes de cridar que ja n’hi ha prou d’infantilismes i bonismes sense més base que la idea de que jo soc més d’esquerres. Sort que tenim un equip format pel president i les vicepresidentes que és consistent. Sánchez dirigeix un govern de coalició que ha hagut d’afrontar un munt de problemes: la qüestió catalana, unes dretes que parlen de govern il·legítim i diuen no a totes les propostes, la pandèmia, el volcà de La Palma i ara la guerra. Sánchez ha sigut proactiu en el tema català (els indults, molt criticats, han apaivagat el clima a Catalunya) i a Europa, (a favor de la compra conjunta de vacunes o dels fons Next generation o ara enfront de la guerra). Davant l’erupció del volcà i la guerra no s’ha amagat, està al lloc de comandament. Quan semblava que sortíem de la crisis provocada per la pandèmia, ha vingut la crisis energètica i quan semblava que Europa es prenia seriosament el problema dels preus de la energia, la guerra ho ha agreujat tot. Repeteixo, sort que tenim un equip de govern seriós. Tot i els problemes, Espanya avui és més respectada a Europa pel paper proactiu de Sánchez i Borrell s’ha convertit en un home clau en la transformació exprés que s’està produint a Europa empesa per la guerra d’Ucraïna.

Tenim un govern de coalició amb un suport parlamentari divers que, en alguns moments, l’ha fet trontollar. Avui els parlaré de l’infantilisme de dos grups, l’infantilisme polític d’ERC que va estar a punt de fer descarrilar la reforma laboral i el d’una part dels ministres de UP davant la guerra i que ha estat a punt de provocar una crisi de govern.

ERC i altres van estar a punt de fer descarrilar una reforma laboral clau per a la recuperació dels drets dels treballadors. Per defensar el seu vot Rufián va dir, sense ruboritzar-se, que una reforma laboral que defensés Botín o votés Ciutadans no podia ser bona. La declaració és una bufetada en tota regla als sindicats que la van negociar (preguntin a Camil Ros, líder de la UGT de Catalunya i militant d’ERC), què té d’estrany que uns empresaris o uns partits de centre donin suport a una reforma acordada per patronal i sindicats? El normal seria que tots els partits democràtics, del PP fins a ERC o Bildu, respectessin l’acord dels agents socials i hi donessin suport, un homenatge a l’esforç fet pel govern i els agents socials. Segons Rufián s’havia de tramitar com a proposició de llei per poder-la «millorar», arribar a un text «més d’esquerres» que recollís millor les propostes sindicals. Els acords s’aconsegueixen per renúncies de les parts i la proposta d’ERC suposava trencar-lo i substituir-lo per un text imposat per una part. Aleshores per què l’esforç per arribar a un pacte? És millor imposar unes relacions laborals que acordar-les?

Un incís, la posició de Rufián no sols va estar a punt de fer descarrilar la reforma laboral sinó que contradiu la política d’ERC. Si sols es pot pactar amb els partits d’esquerres, com es justifica el govern de Catalunya? Els resultats electorals permetien un govern d’esquerres però van refusar parlar amb els socialistes que havien guanyat les eleccions. Però el seu vot a la reforma laboral no em sorprèn. Els catalans no independentistes portem anys demanant a la Generalitat un acord per dissenyar una Catalunya on hi capiguem tots, però ells prefereixen imposar el seu model. Igual que defenso la reforma laboral, defenso que a la taula de negociació no s’hi pot anar amb el lema «amnistia i referèndum», imposició de la part independentista, sinó amb una proposta prèviament acordada per tots els catalans. Això suposaria que ERC acceptés la taula de partits catalans que han demanat les esquerres, PSC i Comuns, però ERC prefereix la imposició a negociar una Catalunya de tots i així anem. Menys mal que davant la guerra s’han alineat amb l’estratègia europea.

Les ministres Belarra i Montero s’han desmarcat de la política del govern, de la UE i de l’OTAN sobre la guerra d’Ucraïna amb l’argument simplista de que enviar armes a Ucraïna és impulsar la guerra. Proposen un «no a la guerra» sense més i una acció diplomàtica que ha de conduir a parar la guerra però no expliquen com. L’argument em sembla infantil, creuen de veritat que Putin es posarà a negociar sense més? Sembla que no recordin que la posició de neutralitat militar de les democràcies europees va portar a la victòria de Franco per no parlar de Hitler. A més quan la UE ha consensuat una posició comú que està aïllant a Putin i creant-li greus problemes i està enfortint-se internament cap a un federalisme de fet, (i el govern espanyol hi juga un paper impulsor) posar pals a les rodes des del govern em sembla una gran irresponsabilitat.

Menys mal que Yolanda Díaz, Subirats i Garzón se n’han desmarcat perquè sinó avui estaríem en una crisis de govern de conseqüències imprevisibles en un moment tan delicat com l’actual. UP sembla que vulgui autodestruir-se i dificultar la possible candidatura de Yolanda Díaz, l’única candidata que sembla tenir possibilitats com a cap de cartell electoral. L’infantilisme de certs partits suposadament d’esquerres xoca amb la realitat especialment quan es tracten temes de defensa i seguretat, com és el cas ara.

I acabo recordant el 8M que un cop més ha posat sobre la taula els problemes de discriminació de les dones pel fet de ser-ho. Menys salari per iguals feines, més dificultat per accedir a llocs de direcció i les intolerables violacions i morts. Queda molt camí per recórrer.