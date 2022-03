No soc expert en economia ni en relacions internacionals, però el que si se ser fer és llegir. I em sembla molt que tota aquesta disbauxa de Putin se li girarà en contra ben aviat; a ell i a tota Rússia. I ho patiran. L’error acabarà tenint proporcions majúscules. De fet, iniciar una guerra sempre ho és un error. Rússia és tan poderosa com ens pensem? Si busquem el llistat de països pel seu PIB, Rússia no apareix entre els deu primers... Sorprèn? El ruble no seria de les monedes més potents al món ara mateix... La inflació abans de l’inici de les hostilitats s’acostava als dos dígits; i com a conseqüència del conflicte anirà a pitjor. La borsa (quan obri...) patirà caigudes importants. Les seves relacions comercials amb la resta del món es veuran greument afectades perquè la resta del món cercarà i trobarà mercats alternatius. Per no parlar de l’aïllament que patirà Rússia en tots els altres àmbits. Es tardaran molts anys a recuperar la confiança (hi era abans?) amb Rússia. A Ucraïna, més. I als països fronteres la por ja serà per sempre. I doncs, per què tot aquest vessament de sang? Només per evitar que l’OTAN s’instal.li a terra ucraïnesa? I que es reconegui a Crimea com a russa? I també les repúbliques del Dombass? Aquest botí justifica tota aquesta barbàrie? El problema serà ara trobar una sortida digne per a Putin... Pau al món, si us plau!