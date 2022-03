Em dic Carla Vazquez i m’agradaria compartir un pensament amb vosaltres. Avui no és 8 de març. Avui ja no és el «dia internacional de la dona». Avui la gent ja no penja fotos de dones empoderades a les xarxes socials, la gent ja no va de lila, ja no hi ha manifestacions als carrers... Què ha canviat? Avui és un dia com cap altre, i sembla que ja no tenim perquè celebrar-nos. Des d’aquí vull fer una crida a no conformar-nos en celebrar un dia, fem que cada dia sigui el dia de la dona. Tinguem-ne 365.