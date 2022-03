Crec que era Woody Allen qui deia que no temia la mort, però que esperava no ser-hi quan hagués d’arribar. De fet, a casa nostra morir-se és la millor manera perquè parlin bé de tu. Diem que trobem a faltar persones que en vida no vam estimar, d’aquells que tenien un passat fosc en destaquem els moments brillants, etc.

L’últim exemple l’hem vist amb la mort de Pau Riba. Els tres últims presidents de la Generalitat, Pere Aragonès, Quim Torra i Carles Puigdemont, s’han desfet en elogis cap a la figura del cantautor i escriptor. Artista únic, referent indiscutible, geni imprescindible, artista total... són alguns dels qualificatius que alguns dels nostres polítics li van dedicar hores després de la seva mort. Ells, i altres que els van precedir, li van negar en vida el reconeixement institucional (ni Creu de Sant Jordi, ni Premi Nacional de Cultura) que les lloances que ara expressen intenten esmenar. Recorda força la negativa del jurat del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a reconèixer la contribució de Josep Pla a la literatura catalana i la normalització de la llengua. No crec que Riba esperés res dels polítics ni de les elits culturals del país, però la hipocresia amb la que n’han parlat els últims dies és de vergonya aliena.