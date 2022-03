La fotografia és una eina de comunicació no verbal que ens permet recordar visualment totes aquelles coses que s’han fet al llarg dels anys i posar-les en valor, relacionant-les amb el pas dels anys i contextualitzant-les en l’època en què van ser fetes». Aquesta descripció l’escrivia el periodista Jordi Grau al pròleg del llibre 100 anys en imatges 1919-2019 que varen editar l’any passat conjuntament el GEiEG i l’Ajuntament de Girona. I, efectivament, aquella interessant publicació era la mostra fefaent de la utilitat de la imatge gràfica com la «matèria de la memòria» en encertada definició de l’arxiver municipal Joan Boadas.

I justament el tractament d’aquesta matèria que esdevé memòria personal però alhora col·lectiva d’un temps i d’una gent, és el que s’ha anat rescatant i difonent gràcies a la labor constant i efectiva del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament gironí. No fa gaire, del fons Foto-Cine Morillo que en el seu dia es va cedir a l’Arxiu Municipal se’n feia una selecció de vuitanta imatges que es varen aplegar en un interessant volum dedicat a Miquel Morillo, persona discreta, elegant, professional i sempre amatent a la realitat que l’envoltava. En la introducció del volum, Jordi Curbet diu que Morillo no va ser tan sols el reporter social que cobria les informacions que mereixien ser destacades, sinó un autèntic dinamitzador de la professió com a president de l’Associació de Fotògrafs Professionals de Girona, entitat que li va concedir la medalla d’or el febrer de 1990. Miquel Morillo era el professional que els periodistes trobaven a totes les activitats que s’organitzaven a la ciutat de les quals en deixava constància gràfica i ho feia sempre amb un rigor i un sentit de la professió molt allunyat d’estridències que temps després es varen posar de moda. Com diu l’autor del textos, el fons d’imatges que generosament es va cedir a la ciutat «aporta llum a una etapa d’esperança i desesperació a parts iguals, la fase de convalescència d’una ciutat malferida».

En aquesta mateixa línia de recuperació de la memòria, el SGDAP també va tenir cura d’editar dins la col·lecció Girona Fotògrafs, un volum que aplegava un nombre representatiu de l’obra de l’artista Marcel Prat que, en aquest cas, s’endinsava més en un estil documental que no pas relacionat amb la immediatesa de la noticia o els aspectes comercials, ja que, com esmenta Violeta Cañigueral, l’autora dels textos que acompanyen les imatges, el fotògraf prefereix la diversitat temàtica i estilística dels quals «se serveix per evocar conceptes abstractes com la solitud o l’absència a partir de la petja que deixen les persones». Involucrat també en la vida de la ciutat, Prat «sortia al carrer amb la càmera per deixar testimoni gràfic de tot allò que succeïa i que s’escapava de la normalitat».

Dos fotògrafs importants, distints però alhora complementaris, per entendre i copsar aquesta Girona d’uns temps de grisor però també d’esperança en el futur. La seva obra ha quedat no només guardada i preservada a l’Arxiu sinó plasmada en les pàgines d’uns llibres que en servaran la memòria pública. Com en el seu moment també va fer la Diputació de Girona amb l’obra d’Emili Massanas, l’artista «sec, tort, sorneguer, complicat i manifestament interessant» com va definir-lo el fotògraf i amic Jordi Mestre, un dels autors dels textos que integraven el volum que en el seu moment l’organisme provincial va dedicar a la seva persona dins un context de fotografies a les comarques gironines. I com un paraigua que aixopluga l’art de la fotografia a Girona, cal remarcar el llibre sobre el gran Fargnoli que va aparèixer ja fa un parell d’anys recordant amb imatges la seva obra i la seva memòria.