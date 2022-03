Diuen que la primera generació crea l’empresa, la segona la consolida i la tercera l’enfonsa. Això és un tòpic, sí, però ha passat moltes vegades. Alerta, que també hi ha algunes excepcions. Fa pocs dies he sabut que Cànovas 1852, sisena generació, acaba de fer 170 anys, que ben aviat és dit. La joieria Quera n’acaba de fer 130, i segur que hi ha força més firmes que fan anys, però lamentablement no és gaire habitual fer-ne molts. Normalment són nissagues familiars que han sabut reinventar-se en el temps, ja que, si no ho haguessin fet, avui no existirien. Han passat guerres, crisis, epidèmies... i tot un seguit d’entrebancs, si un dolent, l’altre pitjor, però continuen vives, actives i amb gran projecció de futur... fet que les honora i ens honora. Fa il·lusió poder comptar amb nissagues familiars d’aquest calibre, en les quals els èxits superen amb escreix les –diguem-ne– petites errades que, com a humans que som, puguin haver comès. Sempre he defensat i publicitat que les casualitats no existeixen, però sí les causalitats. Treballes bé, tens premi.

Segons l’historial de Cànovas 1852, el fundador del primer despatx va ser en Francesc Delclòs Puntonet, i el seu segon cognom ja era premonitori d’allò que avui –el «punt.net»– s’imposaria a l’empresa i al mercat, aquest últim, des de sempre, «el xef» de qualsevol dels negocis. Cànovas ha tingut al llarg de la història diverses localitzacions, sempre dins la ciutat de Girona: carrer de la Força, Mercaders, Peixateries Velles, Cort Reial... fins que el 1970 ja s’instal·la al lloc actual, a la plaça de la Diputació de Girona. Ha tingut noms comercials diferents –«agencia de negocios», «agencia administrativa», despatx administratiu, gestoria administrativa...– però sempre ha estat coneguda com a «Can Cànovas», i dona servei a més de 5.000 clients actius actualment, bàsicament de totes les nostres comarques gironines. El Grup Cànovas avui és una consultoria empresarial amb moltes branques dins de l’àmbit de la gestió empresarial. Compta amb uns 55 empleats. Cristina Cànovas Matas n’és la copropietària i presidenta del grup, i Xavier Matas Llonch n’és el director general, tots dos artífexs del present i garantia de projecció de futur de l’empresa. Felicitats.