El 14 de juny de 1996, divendres, fou la primera vegada que vaig aterrar a l’aeroport de Moscou. Hi vaig anar encapçalant una petita delegació del Congrés dels Diputats que, en qualitat d’«observadora», anava a seguir les eleccions presidencials de la Federació Russa. L’arribada de Boris Ieltsin a la primera secretaria general del Partit Comunista havia estat accidentada, doncs prèviament va tenir lloc la dimissió forçada de Mikhaïl Gorbatxov, amb un cop d’estat pel mig, a qui vaig conèixer i escoltar quan la seva visita al Congrés dels Diputats pel juny de 1991, però també ho fou d’accidentada la seva primera presidència (1991-1996), singularment després de tancar el diari Pravda, òrgan oficial del Partit Comunista (PCUSS), dissoldre a aquest així com la URSS, malgrat no disposar de majoria a la Duma (parlament), i fer-li la vida impossible la vella guàrdia comunista.

Vàrem ser rebuts a peu de pista per l’ambaixador espanyol Eugeni Bregolat i Obiols, un català nascut a la Seu d’Urgell, que havia estat director d’Estudis en els gabinets del presidents Adolfo Suárez i Leopoldo Calvo Sotelo. A l’amic Eugeni el trobaria anys després a Pequín. Vaig pujar al seu cotxe oficial mentre els altres companys ho feien en un microbús i ens vàrem dirigir cap a l’hotel Metropol Moscow, un dels dos amb més història de tota Rússia, ben a prop de la famosa Plaça Roja. Allí, en un reservat, l’ambaixador Bregolat ens va fer cinc cèntims sobre l’esdevenir rus en el segle XX i altres cinc sobre les circumstàncies que envoltaven les primeres eleccions presidencials. Vaig prendre nota de tres asseveracions seves: 1) La dificultat més gran perquè tant la perestroika (modernització de l’economia) com la glàsnost (democratització del sistema polític) iniciades per Gorbatxov i que Ieltsin volia implementar es trobava en la matèria història del gran país: Mai no havia viscut en democràcia; i 2) la popularitat de Ieltsin es trobava en caiguda lliure respecte de l’assolida quan s’enfrontà des de dalt d’un tanc a l’intent de cop d’estat contra el seu predecessor i de quan va prendre la decisió de bombardejar la Casa Blanca, seu de la Duma, quan aquesta estava organitzant un de segon per acabar amb ell. Va predir que cap candidat obtindria la majoria absoluta i que s’aniria a una segona volta. El gran interrogant era si l’inquilí del Kremlin es trobaria entre els dos primers, doncs Ieltsin només tenia el 5% del vots popular en començar la campanya electoral, segons les enquestes.

Fet el check-in i deixades les maletes a les nostres respectives habitacions, vàrem anar a visitar la Plaça Roja, a uns set minuts del nostre allotjament. Hi vàrem entrar per la porta de la Resurrecció. Em va sembla molt petita, segurament pel record que tenia de les desfilades militars en temps de la URSS. Trobar-la, descobrir-la, fou tot un petit xoc: a la dreta, el mausoleu de Lenin; a l’esquerra la catedral d’El Kazan i els llavors incipients magatzems Gum amb les millors marques de roba, rellotgeria, joies, etc. del capitalisme, al fons, la catedral de sant Basili, manada construir pel tsar Ivan IV, «el terrible», i a la seva dreta la torre Spàsskaia del Kremlin i tota la muralla que l’envolta per aquest costat, el monument als herois Minin i Pojarski, i el Museu Històric. En aquells 330 metres de llarg per 70 metres d’ample es condensa bona part del llarg camí de la Gran Rússia que avui vol tornar a recórrer amb presa el dictador Putin. Un retorn al passat de mort i destrucció atiat per un somni mai fet realitat. És ben cert que la història de Rússia es troba escrita amb sang.

La representació del Congrés dels Diputats d’Espanya no estava sola sobre el terreny. Tots els països membres de la UE, de l’OTAN i de l’OSCE havien enviat observadors. A nosaltres ens va tocar visitar un col·legi electoral del centre ampli de Moscou i altres dos situats a la seva perifèria. Tot en ordre. Silenci a les fileres i més silenci davant les urnes. Se’ls veia, als russos, poc formats en la democràcia. La seva primera experiència s’havia donat quan l’elecció de la Duma una vegada dissolta per Ieltsin. Aquesta seria la segona. El pronòstic de l’ambaixador Bregolat es donà: Ieltsin, 35,8% dels vots, Ziugànov, 24,11%, Lebed, 14,7%, i la resta repartit entre altres cinc candidats. Tots els observadors dels països occidentals, reunits a l’auditori –espectacular– de l’ambaixada francesa, els donàrem per bons fent constar, però, la manca d’experiència democràtica, el paper dels oligarques, la tendència dels russos a votar a qui ostenta el poder, l’escassíssima pluralitat dels mitjans de comunicació i un llarg etcètera, que no va incloure, per raons òbvies, els 10.200 milions de dòlars que l’FMI va lliurar al govern rus sota recomanació dels EUA i que foren utilitzats per preparar el terreny electoral, ni menys que tot Occident havia apostat per Ieltsin i li havia donat suport polítics i econòmic. Aquest guanyaria la segona volta amb un 53 per cent del vot comparat a l’un 40 per cent de Ziugànov, el líder comunista, desprès nomenés Lebed secretari del Consell de Seguretat de la Federació Russa i aquest recomanés als seus seguidors que votessin a Ieltsin.

Des d’aleshores, una vegada Vladímir Putin substitueix Ieltsin (1999), cap elecció presidencial ni parlamentària no s’ha fet seguin les pautes democràtiques, la llibertat d’expressió ha disminuït fins a desaparèixer del tot, Rússia no ha viscut en pau ni amb si mateixa, no hi ha ciutadans sinó súbdits i avui és la nostra guerra malgrat que l’hagi declarat només a la seva veïna Ucraïna. Sembla que l’ombra dels tsars es trobi en el despatx presidencial del Kremlin mentre l’esquelet de Nicolau II, l’últim, descansa a la catedral de Sant Pere i Sant Pau de Sant Petersburg juntament amb la resta de la família imperial.