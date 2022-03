Imaginem-nos que a Europa existís un país amb un expresident, i destacat líder del present, que demana en públic que s’ha de reduir la dependència dels partits polítics; que un eurodiputat, afí a aquest expresident, proclama que el govern legítim del país no és el que ha elegit el Parlament després d’unes eleccions; que un exmembre d’una banda terrorista se’n fot de la policia a la seva cara advertint-los que no es molestin en multar a ciutadans que infringeixen les normes perquè la presidenta del Parlament, amiga seva, anul·larà les sancions; i que aquest país és investigat per connexions directes amb la Rússia de Putin.

O, potser, la realitat supera la ficció i no cal que ens imaginem res. Aquest país existeix. I no és ni Hongria, ni Polònia. És el nostre. És Catalunya. I no és Vox qui desautoritza les institucions democràtiques, són els que porten tota la vida governant i cada dia s’omplen la boca de democràcia.

Fets que han passat només aquesta última setmana:

1. Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i actual líder de la formació que ha governat Catalunya durant 34 dels últims 42 anys, ha demanat que l’artefacte conegut com a Consell de la República ha de «reduir la dependència dels partits (…). El Consell ha de prendre la iniciativa sense esperar el consens previ dels partits».

2. Toni Comín, eurodiputat i exconseller de la Generalitat pel partit que actualment presideix Catalunya, va proclamar en el mateix acte que aquest artefacte del Consell de la República, que no s’ha sotmès a cap procés democràtic, és el «Govern legítim» de Catalunya.

3. Fredi Bentanachs, fundador del grup terrorista Terra Lliure, es va vantar, diumenge passat, mentre uns agents dels Mossos identificaven persones que pretenien tallar la Meridiana, que «demà la senyora Laura Borràs estarà assabentada d’aquestes identificacions i us les estriparan perquè no pinteu res, com l’Elena (el conseller d’Interior) no pinta res». No era cap farol de Bentanachs. És freqüent veure aquest personatge al costat dels principals líders catalans en la majoria de manifestacions oficials de l’independentisme. Fa pocs dies, acompanyava Laura Borràs quan la presidenta del Parlament va irrompre a la Meridiana amb el seu cotxe oficial per participar en una manifestació prohibida pel Govern del qual forma part el seu partit. I, el dia d’avui, ni Laura Borràs, ni el Conseller Elena han desmentit l’antic membre de Terra Lliure. Bentanachs és dels seus i sabia el que es deia: durant l’any 2020, la Generalitat no va tramitar cap acta oberta pels Mossos a manifestants independentistes. Els carrers són seus.

4. El Parlament Europeu va aprovar dimecres passat investigar els vincles de l’independentisme, especialment l’entorn de Carles Puigdemont, amb la Rússia de Vladímir Putin.

Malgrat l’extrema gravetat de tots aquests fets descrits, l’actual president català, Pere Aragonès (ERC), ha trigat quatre dies a respondre sobre els somnis colpistes de Puigdemont i Comín. I ho ha fet tímidament, sense cap crítica que pugui molestar als seus socis de govern, un dia després que la portaveu del Govern català, la inefable Patrícia Plaja, felicités Carles Puigdemont pel Consell per la República.

És la Catalunya autòcrata i antiliberal. És el que l’escriptora Anne Applebaun explica a l’excel·lent llibre El ocaso de la democracia sobre la nova dreta: «Són homes i dones que volen enderrocar, sortejar o esquivar les institucions existents, destruint tot el que existeix (…) A Europa hi ha molts partits amb aspiracions antiliberals». El més greu és que s’hagi naturalitzat aquesta progressiva decadència de la democràcia a Catalunya. No provoca cap escàndol públic, com seria el normal, ni genera cap debat, cap polèmica, ni en prou feines se’n parla als subvencionats mitjans de comunicació, més enllà d’algun breu que passa desapercebut. El poder polític català ha aconseguit silenciar totes les veus discrepants, fins i tot quan perillen els fonaments de la democràcia.