No m’agrada retenir els diaris al bar. Avui n’he plegat un i he fet el gest quotidià d’oferir-lo a un client de la taula del costat. L’home me l’ha agafat una mica desganat dient que, tant se val, perquè que només diu mentides. No em puc ofendre per una tòpica frase, però li dic amb un somriure que jo soc periodista i que si el diari l’escrigués ell no li agradaria sentir-ho. Però l’home no sembla afectat per haver ferit una mica el meu honor professional i rebla el clau: Els periodistes són tots una colla de mentiders. Com que l’acusació la fa en tercera persona aplico un dels meus principis i no responc. No m’agrada discutir. Aquest bon home mai no es deu haver plantejat què vol dir ser periodista.

El cas és que aquest és un bon tema. On és la veritat informativa? Ara tenim una guerra al primer pla i els dos bàndols dediquen grans esforços a la propaganda. Sempre diem que la primera víctima d’una guerra és la veritat. De qui ens podem refiar? Qui diu la veritat? Potser hem parlat molt d’objectivitat i hauríem de parlar més d’honestedat. Ara que circula tanta informació per tots els mitjans, faríem be d’entendre que tota notícia ha de venir avalada per una capçalera, sigui el Diari de Girona, Il Corrierde della Sera, TV3, el Washington Post, la Ser o el Full Parroquial i adonar-nos que cada mitjà de comunicació té una línia editorial i uns valors i preguntar-nos sempre qui és que publica què, relacionant missatge i mitjà, amb permís del professor McLuhan que tant va teoritzar sobre aquestes qüestions mediàtiques. Resulta evident que ningú no té l’obligació de llegir el diari, escoltar els informatius de la ràdio i la televisió però gosaria afirmar que estar mínimament informat del món en el qual vivim, a més d’un dret, hauria de formar part d’allò que en podem dir ser bons ciutadans, i hauríem de procurar no informar-nos únicament amb els mitjans que serveixen per reforçar les nostres creences; els que ens donen la raó, vaja. Aquests dies he lamentat que Europa hagi censurat Russia Today TV per ser una emissora pro-Putin, perquè jo vull conèixer què els expliquen als russos i estar-ne al cas forma part del que vull saber sobre tot plegat. Però, tornant al títol d’aquest article, on és la veritat informativa? La millor resposta me la va donar fa anys un vell periodista: La veritat és el quiosc. Deixeu-me dir, per cert, que estic orgullós d’escriure en aquest diari que aplega un ventall de veus tan diferents. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.