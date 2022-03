Una de les promeses, contundents i clares, dels oposats a la Reforma Laboral propiciada i portada a terme pel Sr. Rajoy, el 2012, incloent partits polítics d’esquerres i Sindicats, era promoure i imposar la derogació de la reforma laboral. Certament que la reforma del 2012, com quasi totes les reformes i modificacions legislatives que s’han vingut imposant en el terreny laboral i de seguretat social, han representat una gradual debilitació dels drets dels treballadors, en ares a enfortir les polítiques agressives i competitives del sistema econòmic imperant. La corresponsabilitat a les empreses no és la norma, la redistribució de la riquesa no és la norma, el sindicalisme «majoritari» s’ha domesticat, la solidaritat, malgrat honroses excepcions, entre els mateixos treballadors brilla per la seva absència. I davant aquest panorama és comprensible que uns simples retocs de la reforma laboral del 2012 es vulguin vendre com una gran conquesta social.

Mentrestant, els treballadors normals i corrents pateixen la lentitud inacceptable de la burocràcia judicial, que s’ha alentit enormement arran de la desaparició dels salaris de tramitació. I això no ho ha tocat la minireforma. Tampoc han contrarreformat la pèrdua econòmica de les indemnitzacions, i que eren un fre pels acomiadaments, amb els salaris de tramitació. També es veuen, incomprensiblement, desatesos per part dels Organismes que tenen confiada la gestió de la Seguretat Social, de les prestacions d’atur, etc... sigui al moment de tramitar la seva jubilació, un procediment d’invalidesa o de sol·licitar prestacions d’atur.

Potser és moment de plantejar-se obertament si els Sindicats han de ser subvencionats per l’establishment polític i econòmic de l’Estat, en ares a tenir domesticat el moviment obrer. Els sindicats són, o millor dit, han de ser eines al servei del progrés econòmic, social i també cultural dels treballadors, pagats i sostinguts per aquests i no per la patronal ni les administracions públiques. La bretxa entre dirigents i dirigits s’ha d’escurçar al màxim. Les burocràcies malmeten el sentit originari del moviment obrer i no sempre actuen en defensa del que tothom espera d’un sindicat.

Són moments difícils i complicats que exigeixen imaginació i esforç per seguir lluitant per una societat menys competitiva, menys individualista, més solidària i justa. I qualsevol entitat social, i de forma especial els sindicats, han de ser exemple de responsabilitat i compromís en aquest camí d’una societat més humana i digna. I val a dir que la reforma de les reformes laborals encara és pendent. No s’ha tingut prou ambició, i sí temor a quedar malament amb un o altre. Quan hi ha en joc el bé comú, no es pot quedar bé amb tothom. La riquesa que es crea entre treballadors i empreses s’ha de repartir més equitativament, i les lleis són un instrument útil per fer-ho. Algú s’atreveix?