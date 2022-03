Durant més de dos anys, gràcies a la pandèmia, els científics que es dediquen a les ciències mèdiques i tot el ventall de disciplines, organismes, càtedres, investigadors, han tingut un protagonisme que mai havien somiat. Fins al punt, que en alguns àmbits, s’han convertit en els nous sacerdots d’una nova religió. Aquest llegat o inèrcia també el volen per a ells altres científics que esperen la seva quota de protagonisme, ara amb la transició energètica. A tot això, cal afegir tres elements més que ja fa anys corren paral·lels a aquest context:

1.- La hiperespecialització. Com a grans especialistes que són en una disciplina, solen ser prestigiosos científics en el seu camp de coneixement. Però fa temps, molts anys, que en el camp generalista, autodidacta, empresarial, managerial, gremial, orientat a l’acció i l’operativa, molt menystingut al nostre país i en alguns àmbits escombrat pel classisme acadèmic, es diu que sí, que saben molt d’una sola cosa, però poc de la resta o que no connecten amb la realitat. Aquest context s’ha amagat els darrers anys especialment a Catalunya, on la febre academicista ha arribat a cotes mai vistes a TV3 i moltes institucions, quan fa molts anys que es diu i repeteix que estem massa orientats a la universitat, els coneixements i títols.

2.- L’endogàmia. Cada vegada és més patent com, no pocs d’aquests científics, fan recerca, publiquen, etc. més per augmentar el seu currículum, promocionar-se en la seva carrera o universitat, aconseguir una bona plaça de funcionari acadèmic, utilitzar com a trampolí aquesta per entrar a un rectorat, patronat o junta, amb la mirada posada en un càrrec superior, etc. Ja no estem als anys 70, ni tan sols als 80. Ara el que es porta es ser científicament correcte durant el dia, assegurar subvencions i patrocinis, guanyar un bon sou, i fora de la feina ser «revolucionari», on qüestionen tal o qual problemàtica, especialment les energies renovables, com si aquestes fossin el problema i no la solució, amb un llenguatge radical i de retòrica anticapitalista, que es dona de la mà amb alguns moviments socials, als que estan portant a allò que en castellà es diu «lo mejor es enemigo de lo bueno».

3.- La descontextualització. A l’hora de posicionar-se en segons quins aspectes polèmics, un dels més polèmics actualment la transició energètica, ho fan sota una lògica compartimentada i aïllada de la resta de la societat, dels seus problemes, i especialment de l’emergència climàtica. Agafen una realitat local o comarcal concreta, fent abstracció de Catalunya, de la Generalitat, de la societat tota, del dèficit en energies renovables, dels problemes i derivades de la contaminació a les àrees urbanes i metropolitanes, d’una visió global del territori (tot el contrari: es localista i cantonalista, anant de la mà amb els del «no al costat de casa meva») i fan un profundíssim diagnòstic, un anàlisi exhaustiu quasi de laboratori, amb mirada microscòpica, sobre la zona acotada, com si d’una tesis doctoral es tractés, sobre els impactes locals (a vegades incorrectes), que tindrà tal parc eòlic o solar sobre la fauna autòctona, tal corredor biològic o tal espècie en extinció (l’espècie humana que és la més amenaçada, pel que sembla no els preocupa). Obvien doncs, el conjunt de variables que travessen la complexa realitat social, ambiental i de salut pública: els morts i malalties que provoquen l’energia fòssil, les emissions de CO2, l’escalfament que està provocant Catalunya, fins i tot sobre sí mateixa (estem ja a 1,8º, per damunt de la mitjana d’1,5º que s’hauria d’assolir cap al 2050!).

Seguint la màxima d’«en si y para si», acoten únicament el jardí que els interessa i amb gran efectisme teòric, fan una cascada argumental que deixa a més d’un polític bocabadat. Això podria estar servint com a coartada a aquells partits, que tot i que comencen a entendre la gravetat de l’emergència climàtica, ja els hi va bé, per retardar mesures, l’aparició d’aquests científics, que tot i sent minoritaris, curiosament estan sobrerepresentats als mitjans, TV3 no diguem, lluny dels científics que fa 30 anys estan picant pedra en relació als combustibles fòssils, energies renovables, impactes del canvi climàtic o prevenció de riscos.

Solució: Que la Generalitat assumeixi la seva responsabilitat, com Govern de Catalunya que és, i torni a ser la màxima autoritat per decidir, avaluar i ponderar la transició energètica, i no la derivi a ajuntaments, particulars i per reacció, a «plataformes», amb el pretext de que ha de ser el territori qui decideixi. Això ha obert la caixa de pandora del cantonalisme i legitimat encara més el «no al costat de casa meva». S’ha de restituir urgentment la Ponència d’Energies Renovables, la Comissió interdepartamental que estava facultada per avaluar els projectes a aprovar, que ho han de ser sota criteris nacionals, no locals, fent síntesis de totes les problemàtiques, no anàlisi aïllada d’una sola, amb el mapa eòlic a la mà i amb criteris de solidaritat social, ambiental i territorial. També és urgent una campanya de sensibilització ciutadana sobre l’emergència climàtica, on la Generalitat, per terra, mar i aire, com ha fet amb l’emergència sanitària, es mulli prenent mesures dràstiques, restriccions i limitacions, que per cert haurien d’estar també reclamant amb gran urgència aquests científics. O pot ser aquest jardí no els interessa?