Els dies de les coses són terribles. El dia de les dones. Quina fosca humiliació. I els altres dies? Dimecres és el dia de la fruita a l’escola de la meva filla. Quan baixem del cotxe la meva dona li diu a la nena: «Que passis un bon dia». I jo em poso a riure. «De què rius?», em demana. I jo li responc, rient encara més, i a ella no li fa cap gràcia: «És que li has dit que passi un bon dia però per esmorzar li has posat una poma». Una poma! És la fruita més absurda i avorrida.

Caminant cap a l’escola –mami ens deixa a uns cent metres de distància– la Maria em demana que li faci arribar un dònut i quan organitzo el Glovo en lloc d’un n’hi envio 20 perquè convidi els seus amiguets. Atempto deliberadament contra el dia de la fruita. Res no em molesta tant com la imbecil·litat. L’escola no m’ha de dir com he de nodrir la meva filla i si el seu equilibri depengués del dia de la fruita seria una nena fallida. L’estatalisme de dir-nos què hem de menjar, què hem d’opinar, què hem de sentir, ha fet aquesta societat tova, victimista, amb més orgull que dignitat, que fuig com la rata Puigdemont en lloc de defensar allò en què creu com l’heroi Zelenski. El gregarisme de l’escola d’acceptar la deixadesa dels pares, que es lleven de sobre el deure de d’educar els seus fills, i busquen en el col·lectivisme el coratge cívic i moral que no tenen en llurs ànimes, ni en llurs vides de camió de les escombraries, explica aquesta feblesa, aquesta rendició de tot. «Ningú no ens demana sang, suor i llàgrimes», Valentí Puig ho diu en l’Oda a Churchill, «de fet les cames ens tremolarien massa».

Quan els 20 dònuts arriben a l’escola immediatament em truca la directora i em diu tres coses. La primera, i m’ho diu com un retret, és que no passa mai que un pare convidi a esmorzar els amiguets de la seva filla si no és el seu aniversari. La segona és que l’escola aposta per una línia de qualitat alimentària contrària als processats. I la tercera, conseqüència de les dues primeres, que els pares es queixarien si sabessin que la Maria ha convidat llurs fills a un dònut.

Si una escola converteix la generositat en un retret no mereix ser una escola. Mereix ser una txeca. Aquesta sola reacció justificaria que l’any que ve en busqéssim una altra. Júlia Castells, la fundadora i inspiradora d’aquest col·legi que fou meravellós quan jo n’era estudiant, ens va educar en la generositat com un deure. Els que fèiem alguna cosa més, i millor, érem sempre aplaudits, premiats i posats com a exemple. Els pares que aportaven més a l’escola, que eren obsequiosos, i que feien feliços els nens –da nuces pueris, segons el precepte de Catul– eren pares prestigiosos i estimats.

I això era perquè la senyoreta Júlia estimava els nens i vivia i ens educava des del seu nen íntim. Jo sempre vaig poder parlar amb ella i sempre em va entendre. Jo vaig poder fer sempre el que vaig voler –en aquest joc propositiu, creatiu, generós– i ella no només m’ho va permetre sinó que ho va fomentar. A la Mercè, la majordoma, li agradaven els after eight, que llavors els importava Semon en exclusiva, i jo n’hi duia en desmesura. L’Amàlia, la cuinera, agraïa la sobrassada picant.

Ara resulta que la generositat és un problema. Ara a la generositat no hi estem acostumats, i en lloc de viure aquesta manca de costum com una fosca, com una tara, com un defecte moral, ens en vantem, i en fem un argument llancívol contra qui gosa professar-la. Un món sense generositat ni gratitud és un món horrorós. Zweig no hi va voler viure i per això es va suïcidar. Per Nadal la Maria va voler regalar a l’escola unes porteries per jugar a futbol i la directora em va dir que reuniria el «comitè de pati» per decidir quines porteries havien de ser. El comitè de pati. Hi ha una dialèctica sovietitzant, i no és una metàfora exagerada. El dia de la fruita. Hi ha una correcció política tirànica, micromarxista. Zweig tenia raó però era massa feble. Nosaltres, encara que sigui amb porteries triades i supervisades pel Komintern, hem continuat jugant sempre a futbol, perquè som i serem sempre alegria i llibertat contra la sinistra maquinària.

L’argument de la qualitat no és el més trist, però és el més cínic, perquè amb la porqueria remenada que l’escola de la meva filla ofereix per dinar és un escàndol que la directora s’atreveixi a parlar de qualitat. Em pregunto d’on treu el nervi, la barra. De fet l’hi pregunto a ella i em diu que els menús estan aprovats per la Generalitat. És aquesta mena de resposta després de la qual és impossible continuar respectant el teu interlocutor. Quan jo anava a l’escola el menjar era bo tirant a molt bo. Els nens baixàvem contents al menjador. Sabíem cada dia què tocava i teníem les nostres estratègies per menjar-ne més o menys depenent si ens agradava.

Ara resulta que és la Generalitat qui ens diu què hem de menjar i sota uns criteris demencials i desmoralitzants. És una dietètica totalitària, sense goig de viure, que iguala per sota i humilia per tot arreu. La qualitat dels productes és ínfima. La preparació és infame. La covardia del pretext funcionari. Quin fàstic! És la més tenebrosa orquestració de la tristesa i la gasiveria que he vist mai. Una Generalitat que no sap ni dissoldre una botellada, o un grup de brètols que talla un carrer, ha de venir a explicar-nos què han de menjar els nostres nens. Que la directora de l’escola brandeixi aquest argument, en lloc d’avergonyir-se’n, és d’una rendició tal, de tan poc caràcter, una manca de personalitat tan exagerada que no s’hi pot tenir cap confiança pedagògica –ni remotament moral. Estimar i liderar és el mateix. No fer-ho, també.

Els dònuts van quedar, doncs, censurats, prohibits, i la meva filla en un acte d’alta dignitat –i d’encara més alta filla meva– es va posar a la sortida de l’escola i els va repartir entre les seves amigues. Cap pare ni mare no van protestar. Li van donar més aviat les gràcies. Els que li van sobrar els va repartir l’endemà entre els nens que baixaven de l’autocar, a deu metres de la reixa de l’escola.

No importa la meva filla. No importo jo. No importen els dònuts. Preferim metàfores millors que un dònut però si es posen a prohibir-los, no ens cauran els anells. Perquè el que importa és la llibertat, la qualitat i la generositat. El que importa és no fer el ridícul amb arguments funcionaris i entendre i celebrar i projectar els racons de l’ànima. Repartirem dònuts d’amagat com si fossin pamflets de la resistència, i que aquesta sigui la nostra escola i el nostre llegat.