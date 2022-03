Avui fa nou anys que va ser elegit nou bisbe de Roma el cardenal Bergoglio, arquebisbe de Buenos Aires. En el seu servei a l’Evangeli, el papa Francesc ha creat un clima d’esperança i ha retornat la il·lusió a una Església cansada i envellida. Malgrat l’oposició interna, Francesc està fent néixer una nova primavera a l’Església, alliberant-la de les pors que la paralitzen i dels desànims que la bloquegen.

El papa ha fet un toc d’atenció als bisbes de l’Església que «sovint han estat narcisistes» i ha denunciat una «Cúria vaticanocèntrica», que Francesc està reestructurant.

El papa, que vol que els cristians siguem «llavor de vida i d’amor», desitja revifar el Concili Vaticà II, «inspirat pel papa Joan XXIII i per Pau VI», un Concili que decidí «mirar al futur, amb esperit modern i obrir-se a la cultura moderna». I és que «una Església que es tanca en el passat, traeix la seva pròpia identitat».

El papa ha condemnat amb valentia «el capitalisme salvatge, que fa els forts més forts i els pobres més pobres». Per a Francesc, «l’actual sistema econòmic ens està portant a una tragèdia». El papa també ha denunciat «el déu diner i un atur que roba la dignitat». És per això que el papa resulta incòmode al poder.

Francesc és el papa que ha dit prou a la tolerància amb la pederàstia i ha afirmat que aquest flagell no pot repetir-se mai més.

A Assís, Francesc denuncià la globalització de la indiferència i la vergonya del capitalisme salvatge, a més de demanar que tinguem cura de la natura.

Enemic d’homilies llargues i avorrides, el papa parla amb senzillesa, amb un llenguatge que la gent entén.

El papa vol comunitats pròximes a la gent i a les seves necessitats, amb pastors amb «olor d’ovella», per fer realitat una Església que transmeti la bona notícia de l’Evangeli.

Com ha dit Leonardo Boff, «Francesc posa en primer lloc l’amor, la misericòrdia, la tendresa i el diàleg, i només després, les doctrines i les disciplines eclesiàstiques».

El papa Francesc és un missatger de pau, que intenta acabar amb la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, que està provocant un èxode monstruós de dones i de nens. Francesc està treballant perquè s’acabi aquesta agressió, que està deixant ciutats destrossades, més de dos milions de refugiats i famílies trencades.

El papa Francesc denuncia la mentida i la hipocresia, també dins de l’Església. I això provoca l’odi dels qui no volen cap canvi a l’Església. Per això l’any passat, en una trobada amb jesuïtes eslovacs, el papa els deia: «Encara visc. Malgrat que alguns em voldrien mort». I comentant la seva intervenció quirúrgica, el papa deia als jesuïtes: «Sé que hi ha hagut fins i tot trobades entre prelats, els quals pensaven que el papa estava més greu que no pas es deia». I per això «preparaven el conclave». I el papa, amb bon humor, deia: «Paciència! Gràcies a Déu, estic bé».

I és que Francesc, en contra dels bisbes «prudents» i clarament conservadors, ha desplaçat el centre de l’Església del poder a la bondat.