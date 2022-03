En relació a l’estudi fet pel Sr. Pau Campasol, Graduat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona i que hem llegit en el Diari de Girona, en relació a les colònies de gats ferals del municipi de Santa Cristina d’Aro, volem manifestar el següent: Parla de com solucionar el «problema», però potser no ha pensat d’on ve. Darrera de cada gat hi ha gent que abandona, gent que no esterilitza i reparteixen les cries a gent que no esterilitza i anem sumant.

Els ajuntaments han de fer campanyes informatives, de conscienciació i d’esterilitzacions i no abandonament, multes i presó per maltractaments. Han d’esterilitzar els gats del carrer, sí. Però també els gats que tenen propietari, que han de portar xip identificatiu, han d’estar esterilitzats i censats. Els gats no tenen la culpa de la situació que es troben, al carrer porten una vida dura i difícil i fer-los passar gana només contribueix a augmentar el seu sofriment. Augmentaran també les seves malalties. No és una bona praxis, per això esperem que no es porti a la pràctica. I vulnera la llei. Fer passar gana als gats i a qualsevol altre animal és maltractament. A tot el territori de Catalunya hi ha una Llei de Protecció Animal que és decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals. Veure article 5 i 44.3. En alguns municipis hi ha persones acreditades per els seus ajuntaments que sí poden donar menjar i aigua als animals: alimentadores que a més d’alimentar, ajuden a controlar les colònies. Pensar en el benestar animal diu molt de les persones que gestionen les colònies, de les alimentadores, dels ajuntaments, de tots i totes. De la nostra societat. Restem a disposició de qui ens vulgui escoltar, els nostres coneixements venen d’una llarga i demostrada experiència i de l’amor, cura i atenció cap als gats.