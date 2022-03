La dictadura sobre els cossos perfectes i la neutralitat sentimental s’han estès pel món sencer i també per l’espai virtual. Abunden els videojocs en què els protagonistes s’ajusten a la fórmula que triomfa a les xarxes socials, on predominen l’ortodòxia estètica i la felicitat, encara que sigui impostada. Sociòlegs com Norbert Elias han corroborat que a Europa es va donar un canvi en les estructures per controlar la població que va permetre avançar cap a la «civilització». El procés va suposar una major reserva cap a les emocions i, en certa manera, l’ocultació del cos. La seva visió es complementa amb la «teoria de la puresa» de l’antropòloga Mary Douglas. Per a Elias, les societats van anar pacificant-se, però el «control» sobre els ciutadans es va tornar més estricte. Douglas va afegir que el «cos social» condiciona la manera en què percebem el «cos físic», ja que, «com més complex és el sistema de classificacions, més forta és la tendència a fer que les relacions es desenvolupin entre esperits desproveïts de cos». Als videojocs, el cos de l’usuari es torna eteri i es converteix en personatge, amb una nova forma i sotmès a vicissituds del relat alienes al físic.