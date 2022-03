El dijous al migdia just abans de dinar tenim classe de català. La setmana passada ens van proposar escriure una carta al director i manifestar-nos o bé expressar la nostra opinió sobre alguna cosa que ens preocupés. Al principi em va semblar que era la proposta més inútil que podien haver fet a un grup d’alumnes de segon de batxillerat, ja que últimament al nostre cap només ens entren dues paraules, la primera és Selectivitat, bàsicament les nostres vides giren entorn aquests exàmens. I la segona és por, i sí, els adolescents també tenim por encara no ho sembli. Tenim por de no saber triar el correcte. Molts de nosaltres no sabem ni que ens agrada, ni si la universitat és la nostra millor opció o si preferim directament treballar... Però aquesta no és la qüestió, ja que segons les típiques frases dels adults això és normal i tothom acaba descobrint el que realment li agrada, però que passa quan no és veritat? Què passa quan no tens n’idea que fer i estàs a ple juliol intentant inscriure’t a un grau universitari que no t’interessa? La resposta és molt fàcil, doncs que aquells set milions i mig de futurs que hi havia a Catalunya acaben de prendre una decisió on no hi ha interès, motivació ni il·lusió. Prenem decisions forçades perquè ens sentim pressionats, tot sempre ha de tenir una data límit o un termini de pagament. Estem en una societat on sí que tenim l’oportunitat de decidir, però ha de ser ara mateix, i si ens equivoquem ja no hi ha marxa enrere. Mentre després es queixen que els adolescents tot ho volem instantani i ho acabem fent de pressa i malament. Doncs la veritat no és perquè vulguem, és perquè ens sentim obligats a fer-ho. Això és el que em preocupa.