Que una vella carraca cregui que la independència bé val alguns morts, a ningú ha de sorprendre. La pobra Ponsatí està ja força més a prop del clot que del bressol, així que tracta a la mort amb el desdeny amb què es tracta a una companya de viatge. Una iaia que no és absolutament ningú, que viu lluny dels seus i les opinions de la qual a ningú interessen, té motius més que sobrats per a creure que la mort no està tan malament, al cap i a la fi, això seu és una mort en vida. No és només que per a la Ponsatí la independència valgui alguna mort, és que ella es troba ja en una situació en la qual colar-se en la peixateria o fer trampes jugant a la brisca amb les amigues, són fites que justifiquen deixar cadàvers pel camí. Quan la mort ja no espanta perquè està molt a prop, tot, tot, val algun mort.

Algú pot dubtar que una àvia que s’escapoleix per por de la justícia, estigui per donar gaires lliçons de sacrifici, però cal tenir en compte que en aquells dies la Ponsatí era més jove i la mort semblava llunyana. La degeneració a la qual tots haurem d’enfrontar-nos un dia, ha sigut especialment cruel en el seu cas, de forma que observa la mort gairebé amb alleujament. És cert que veu encara amb més alleujament la mort aliena que la seva pròpia, la covardia no s’atenua amb els anys i, a més, exigir sacrificis als altres és senyal d’identitat llacista, però ja parla d’ella amb la tranquil·litat que dóna veure la parca molt a la vora.

No sé si els joves catalans hauran acollit amb alegria les paraules d’aquesta Joana d’Arc a la catalana. Ells tenen encara somnis i il·lusions, no es troben en l’última corba del circuit com la Ponsatí, i suposo que veurien amb molt bons ulls que fora ella qui s’immolés estil bonzo com un monjo budista vietnamita, per a aconseguir la independència, i allà ella si cremant-se l’aconseguia o no.

El millor que poden fer els joves catalans és viure i ignorar la Ponsatí i tots els de la seva generació que invoquen sacrificis aliens per a obtenir beneficis particulars, que això és molt típic dels grans. Que no hàgim de repetir mai els tremends versos de Rudyard Kipling arran de la Gran Guerra: «...i si algú pregunta per què hem mort/ digueu-li que perquè els nostres pares van mentir».