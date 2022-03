Xerraires de tota mena anuncien el missatge independentista pels quatre punts cardinals del nostre petit país. Els predicadors escampen la bona nova en ràdios i televisions, en articles de diaris i revistes, en col·legis i universitats, en teatres i cinemes...

Sense deixar res a l’atzar, esmercen esforços ingents per sustentar que la flama de la independència perdura intacta i que l’arribada de la república catalana és imparable.

Els principals exponents d’aquesta enganyifa són els tres eurodiputats no inscrits, anomenats Junts i Lliures per Europa, que fan mans i mànigues per no perdre pistonada entre uns correligionaris farts de tantes promeses incomplides.

En les darreres setmanes s’ha tornat a veure quin peu calcen aquestes figures.

Així, Carles Puigdemont, en el discurs després de ser reelegit president del Consell per la República, en una fantasmal assemblea de representats feta a mida de la seva ambició, va admetre que l’any 2017 va prendre la decisió de no fer la independència perquè «no hi havia el treball previ fet». Quin cinisme més grotesc! Què esperava? Provocar una resposta violenta del govern de Madrid? Aconseguir la independència per art d’encantament? En tot cas, ha demostrat ser un mentider consumat.

Ara vol vendre que el seu Consell per la República «ha de prendre la iniciativa sense esperar el consens previ dels partits»; és a dir, ha de ser el pal de paller de l’independentisme. Són idees d’un llunàtic, emparentat amb els sinònims de rauxós, extravagant, maniàtic o capritxós.

Pel que fa a Antoni Comín, ha reivindicat que «els membres del govern de la Generalitat, un cop a l’exili, vam seguir exercint com a govern legítim» i hi ha afegit que el Consell per la República «es va crear per defensar i mantenir viu el mandat de l’1-O».

Són excuses d’un polític desvergonyit que es nega a acceptar la realitat i que ha fet tots els papers de l’auca per seguir vivint amb l’esquena dreta. Vaja, un penques!

No és estrany que Marta Vilalta (ERC) hagi sortit al pas per criticar la creació d’aquest espai paral·lel, alhora que recordava que el president de Catalunya és Pere Aragonès, i no el del Consell per la República.

Per més inri, Clara Ponsatí, en el seu llibre Molts i ningú, no deixa res per verd. Assegura que la nit de l’1-O, quan Carles Puigdemont va confessar-li que no tirava endavant perquè hi hauria sang, ella li va retreure que sense morts, no hi hauria independència.

I continua pontificant amb gran parsimònia: «Hem de saber si estem disposats a pagar els costos o no. Si la resposta és que no estem disposats a pagar-los, doncs deixem-ho estar; però jo no ho vull deixar estar». És una ximpleta i, a més, fa catúfols?

Redeu. Quina colla d’esbojarrats!