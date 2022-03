El carrer de La Roca Fosca és estret i esquifit tan en l’asfalt com en les voreres. Ho és en tal mesura que si el carrer ha de fer 5m d’ample –com diu La Memòria– la vorera de la Banda de la Pineda Vilahur no pot arribar a fer 1’5 m i al contrari si les voreres de les dues bandes fessin 1’5 m aleshores l’asfalt hauria de fer menys de 5m. Això passa per l’incompliment dels acords amb Bellafosca on s’assignaven 5m a l’asfalt i a les voreres 1’5 a cadascuna. Cal esperar que quan el regidor d’urbanisme Lluis Puig va consentir llevar, sense permís, la tanca de separació amb la Pineda Vilahur, això hi estava implícit.

Que els especuladors i els partits de dretes actuïn d’aquesta manera és habitual ja que són prou poderosos per assolir els seus objectius fins hi tot transgredint les seves pròpies normes. L’Ajuntament Palamós governat per ERC hauria d’haver intervingut evitant s’apropiessin de més superfície en perjudici pel poble. Deixeu d’avalar nyaps. Modifiqueu el traçat del carrer de La Roca Fosca de manera que hi càpiguen l’ asfalt i voreres com així toca en un vial de nova creació.