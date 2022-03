Fa més d’una dècada, dotze o tretze primaveres aproximadament, any amunt, any avall, l’inconfusible Jacint Casademont, una de les ments pensants, entre moltes coses, de La Ceba Negra, l’exitós festival de crònica de successos i true crime que acaba de néixer a Figueres, em va proposar un dia anar a fer petar la xerrada a Ràdio Salt, a un programa que feien sobre cinema titulat Ningú no és perfecte, com la frase final de la mítica pel·lícula Con faldas y a lo loco, obra mestra de Billy Wilder, geni de la comèdia clàssica americana. I cap allà que vaig anar. No recordo de què coi vaig parlar però sí que m’ho vaig passar teta xerrant amb un petit aquelarre de cinèfils com jo que, a sobre, havien sabut muntar-se el seu propi espai de ràdio. Aquesta colla estava liderada per l’Ignasi Arbat i la Marta Sanz, l’enèrgica parella conductora del programa. Perquè ens entenguem, eren com l’Ed i la Lorraine Warren radiofònics de Girona però en més guapos, és clar. Pel mig, fent de consort amb en Jacint, també hi treia el cap l’Aram Bonmatí. I a partir d’aquí, a partir d’aquesta primera i quasi fortuïta trobada, va començar a forjar-se una petita gran amistat amb el nucli dur del xou, una mena de vincle cinèfil que va anar creixent a poc a poc, cuinant-se a foc lent amb els anys, a base de moltes més anades i vingudes engreixades amb la interrelació 2.0 que la irrupció de les xarxes socials també ens van oferir a tots.

El Ningú no és perfecte, a més, va ser un dels primers programes a capbussar-se en les noves tecnologies, en fer el pas al pòdcast , un fet que no només els va permetre sobreviure a la digitalització del format, si no que els va acostar a nous productes com els còmics, les sèries i els curtmetratges. De fet, va ser dels primers xous a analitzar sèries abans del boom i, el més important, de fer-ho amb criteri, una cosa que encara avui costa de trobar a emissores suposadament professionals i generalistes. També cal fer esment de la tribuna que molts creadors i dinamitzadors culturals, locals i no tant, sempre han tingut a disposició per explicar les seves dèries artístiques. Dono fe. La primera emissió del Ningú no és perfecte es remunta a finals del 2001, per la qual cosa acaba de celebrar vint anys on air, efemèride que s’acaba d’arrodonir amb l’emissió del programa 900 la setmana passada, unes xifres que fan vertigen. Durant tot aquest temps, «els imperfectes» han recollit un premi especial de la Ràdio Associació de Catalunya al millor programa local, dues nominacions als Carles Rahola, un Premi Honorífic de l’Acocollonat per la difusió i divulgació del cinema de gènere, festival amb el qual han col·laborat des del seu naixement, i el més important, han donat forma a una quantitat ingent de seguidors incondicionals. Per tot això, per ser un dels fars informatius innegables de l’actualitat audiovisual a la província i més enllà… Moltes felicitats! I per 900 més!