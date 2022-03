ERC va confirmar aquest cap de setmana que aposta per la negociació amb el govern de l’Estat, tal com ja va establir el 2018, en una ponència aprovada gairebé per unanimitat. No parlen d’unilateralitat, però afirmen que negociar no és renunciar i asseguren que la negociació és la millor eina de confrontació democràtica. És més, el president d’ERC, Oriol Junqueras, va dir que de negociació segur que n’hi haurà, encara que només sigui per al repartiment d’actius i passius.

La veritat és que sentir a parlar d’aquest tipus de negociació, venint d’on venim, sona més a propaganda que no pas a una anàlisi del que pot passar en un futur més o menys proper. Fa mesos que es va constituir la mesa per la negociació amb el govern central i, a part de la presa de contacte i de la primera foto de rigor, no hi ha hagut cap mena de progrés. El president del govern espanyol dosifica els acords que pugui arribar amb Catalunya en funció dels seus interessos polítics al conjunt de l’Estat. Sap que necessita ERC per mantenir la majoria que li va permetre formar govern i que aquesta és l’única que li pot garantir finalitzar l’actual mandat quan toqui. Però també sap que els acords polítics a què pugui arribar amb el govern de la Generalitat poden penalitzar-lo a la resta de l’Estat, perquè hi ha partits i polítics, alguns també del PSOE, que no fan puntada sense fil a l’hora de lluir el nacionalisme espanyol, encara que no en vulguin dir nacionalisme, i atacar Catalunya perquè això dona vots.

Si realment el govern central i el PSOE volguessin trobar una sortida no ja als problemes ocasionats durant el procés, sinó suturar la ferida que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional a l’Estatut de 2006, la primera cosa que haurien de fer seria prendre’s seriosament la taula de diàleg i, d’altra banda, reformar els delictes de sedició i rebel·lió del Codi Penal, tal com van insinuar que farien, però que posteriorment van dir que no era urgent i que ho deixaven per a una millor ocasió. Aquest ajornament van fer-lo sabent que el text actual no concorda amb el marc legislatiu europeu, tal com s’ha pogut veure amb les vegades que les euro ordres del jutge Llarena han estat rebutjades per Tribunals Europeus.

Però no; ja es veu que el govern de Pedro Sánchez intenta nedar i guardar la roba, perquè no vol tenir problemes en altres territoris, tot i que els pocs acords a què arriba amb ERC siguin criticats per una part de la dreta i dels seus mitjans de comunicació que els qualifiquen de traïció.

ERC, per la seva part, continua instal·lada en la negociació, mentre JxC no hi creu i els ho retreu. I és que les coses han canviat, i molt, des del 26 d’octubre de 2017 quan Carles Puigdemont es plantejava convocar eleccions per evitar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i que des d’ERC i també des del seu propi partit van acusar-lo de traïdor. Ara, al cap dels anys, els papers s’han invertit i Puigdemont i els seus no creuen en la taula de negociació, mentre que Oriol Junqueras i Marta Rovira pensen que aquest és el camí correcte per aconseguir el reconeixement al dret a l’autodeterminació.

Però abans de pensar en negociar actius i passius, com deia Oriol Junqueras, primer cal que l’Estat autoritzi un referèndum i això, avui per avui, sembla improbable i, d’altra banda, en aquest suposat referèndum acordat, caldria que la majoria vostès a favor de la independència, perquè si no fos així, no hi haurà res a negociar.