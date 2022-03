Mentre assistim horroritzats a la destrucció d’Ucraïna poca gent sembla recordar els vincles d’una colla de protagonistes del procés independentista amb el règim de Putin. En el seu moment es va recòrrer a l’argument de la guerra bruta contra Catalunya per part de les clavegueres de l’estat. En paraules de Josep Lluís Alay, estret col·laborador de Puigdemont, tot això no eren més que «històries de fantasmes». Però amb la boca petita tant Alay com Boye, advocat de Puigdemont, van admetre diversos contactes amb persones de l’entorn de Vladimir Putin, com per exemple, amb Artyom Lukoyanov, Sergei Sumim, Alexander Dmitrenko, i fins i tot Boye, amb Vasily Khristoforov, destacat membre del crim organitzat. Per no parlar dels contactes de Víctor Terradellas, exsecretari de relacions internacionals de Convergència i molt proper a Puigdemont, amb Serguéi Markov, exdiputat del partit de Putin i a qui va prometre, entre altres coses, el reconeixement per part de Catalunya de l’annexió russa de Crimea.

Diversos informes d’intel·ligència (veure sobretot la recopilació feta per Geir Hågen Karlsen, disponible a la xarxa) han demostrat que la ingerència en la política interior d’altres països per a desestabilitzar-los forma part de la política exterior de Putin. Un informe del 10 de gener de 2018 presentat al comitè de relacions exteriors del Senat dels EUA no només parla de les connexions de l’alcalde convergent de Lloret amb la màfia russa sinó que destaca sobretot la campanya de desinformació al llarg de la preparació del referèndum d’octubre de 2017 per part de canals i bots russos. Aquesta ingerència russa a Catalunya també ha estat recollida àmpliament per grups d’investigació tan prestigiosos com Bellingcat o OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Mentrestant a Catalunya, i per posar només un exemple, un personatge molt proper a Puigdemont i que s’autoqualifica de periodista denigrava i insultava fa pocs dies Josep Borrell, alt representant de la Unió Europea per Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, en un moment on els diversos països de la UE presenten una unitat mai vista en front de l’agressor Putin. Un moment on també la tasca d’investigació del periodisme autèntic, és a dir no mercenari, és indispensable.