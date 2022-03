Qui ho ha de fer i com? Tres són les potències mundials a dia d’avui: els EUA, la Xina i Rússia. I totes tres volen marcar paquet, i fer-ho allà on més se’ls vegi; i que no els toquin allò que no sona. Ja van marxar els EUA de l’Afganistan en veure que ja no hi tenien res a guanyar, i si molt a perdre. I el que passa ara a Ucraïna recorda molt la crisi dels míssils a Cuba dels anys 60, quan la URSS d’en Khrusxov volia instal·lar-hi, a l’illa d’en Fidel Castro, míssils apuntant als EUA d’en Kennedy. Poc va faltar perquè allò acabés com el rosari de l’aurora. Ara, en Putin veu com l’expansió de l’OTAN arriba al jardí de casa seva, i reacciona de la pitjor manera. Havent-se anat en orris l’antic pacte de Varsòvia, (que feia de coixí) la sensibilitat russa fa que en Putin reaccioni de la pitjor manera. I els EUA i l’OTAN expectants per si res cau en el seu territori... i que faria que tornéssim a allò del rosari de l’aurora. Europa cohesionada (per un cop!) i agafada de la ma de l’avi Biden. I la Xina? Expectant i nedant entre dues aigües... Però potser l’única en disposició d’aturar tot aquest desgavell, si és capaç de fer entrar en raó al seu «germà» Vladímir... I de passada sortir-ne com a gran salvadora del món! Sabrà jugar les seves cartes? I que faran els EUA i Europa? Facin el que facin, que ho facin aviat