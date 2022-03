Soc una estudiant de batxillerat de l’escola de Les Alzines de Girona i m’agradaria destacar un aspecte important sobre l’aprenentatge de les llengües en el sistema educatiu i que provoca un fracàs lingüístic.

Per començar, es pot afirmar que durant la primària a les escoles s’ensenya als nens les llengües més bàsiques com són el català, el castellà o fins i tot l’anglès. L’objectiu d’aquest sistema és que els alumnes aprenguin tots aquests idiomes i puguin utilitzar-los quan és convenient, però la realitat és que amb la quantitat d’hores que s’inverteix en el seu estudi, la majoria d’alumnes no poden aprendre ni una i l’altra. Aquest és el problema que té el sistema educatiu i que té conseqüències greus, per exemple, molts estudiants no poden parlar un anglès fluid perquè no tenen les bases necessàries. La solució que jo li trobo i que ja apliquen alguns països és que primer s’hauria d’ensenyar una llengua i en veure que ja la dominen, començar a aprendre l’altra. Espero que la meva opinió sigui considerada i es pugui canviar aquest mètode d’ensenyament i així poder evitar el fracàs de molts alumnes en l’àmbit lingüístic.