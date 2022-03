No em desagraden els gossos però considero que en aquest món cadascú ha de tenir i disposar del seu espai com cal. Vagi per davant, que no es qüestió dels gossos si no dels propietaris incívics d’aquests.

A diari passo pel Parc de les Casernes i m’hi trobo persones passejant i jugant amb les seves mascotes a la gespa que hi ha al costat del llac. És lamentable que aquest espai no es mantingui amb les condicions adients per tal de que un infant pugui gatejar si cal, ja que, ara com ara, és un focus d’infeccions. Amb els impostos de tots els contribuents, al Parc de les Casernes, es va delimitar un espai perquè els gossos estiguin còmodes i puguin gaudir de la companyia d’altres gossos sense perjudicar a les persones i sobretot als més petits. Crec que amb el nombre de gent que hi ha a l’atur, no estaria de més posar un vigilant per fer complir l’ordenança i que s’utilitzin els espais correctament. Estaria bé, també, instal·lar una taula de tennis taula i una xarxa de voleibol al costat on hi ha els gronxadors infantils i així tampoc malmetrien la gespa del costat esmentat. Espero que l’Ajuntament o persona responsable del parc en prengui bona nota.