Per relaxar-me de les funestes notícies actuals, quan puc, miro tennis. Vull dir que veure jugar per guanyar sense l’agressivitat militar, ajuda a viure la vida. Curiosament, he descobert que aquelles discussions de si la bola ha entrat o no a dins del camp de joc, ja no existeix. Em va impactar la manera que les jugadores de tennis acceptaven el que deia la màquina. Pot ser dubtaven, però no feien cap expressió referent a mal fiar-se de l’aparell i si que es sulfuraven amb l’àrbitre quan actuava en algunes decisions més tècniques. I així anem evolucionant. Estem arribant a situacions inversemblants. Acceptem que la màquina no s’equivoca, quan el seu origen l’ha fabricat l’ésser humà. Diuen que nosaltres tenim sentiments subjectius que ens poden trair però els objectes electrònics, també fan figa quan no reben correctament la energia o un senzill fil no funciona i el curiós del cas és que aquest defecte material, no immuta gens ni mica a les persones. En què quedem: manem nosaltres o manen elles?