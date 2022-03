M‘ha sorprès -gratament- que alguns ajuntaments, com el de Girona, il·luminessin dilluns la seva façana en motiu del Dia Mundial de l’Endometriosi, igual que es fa amb altres dades assenyalades com el Dia Mundial del Càncer o el Dia de la Dona. Durant massa anys, les dones amb aquesta malaltia, que es calcula que poden ser un 10% de les que es troben en edat fèrtil, s’han hagut de sentir -sobretot per part d’homes- que eren unes exagerades perquè era només «un mal de regla». Jo he arribat a veure noies desmaiar-se de dolor per aquest «mal de regla», i a sobre abaixar el cap i ser les primeres de dir que «no n’hi ha per tant» per evitar sentir-se jutjades, ja sigui a la feina o, en alguns casos, pels propis metges. Tanmateix, des de fa un parell d’anys es parla cada cop més de l’endometriosi, que és una malaltia que, a part de dolorosa, pot comportar haver d’entrar a quiròfan i pot arribar a reduir la fertilitat.

La Unitat d’Endometriosi del Trueta, que es va posar en funcionament l’any 2019, ha atès 253 pacients des de llavors. Ara que s’ha aconseguit visibilitzar la malaltia, i que hagi quedat clar que és molt més que un «mal de regla», cal que no tot es quedi amb una il·luminació de façanes, sinó que es destinin recursos a investigar-la.