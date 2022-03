Hi ha expressions que duen impregnada una connotació ètica negativa. O, almenys, a mi m’ho sembla. Expressions com «els barons del PP», o «els del 3%», o «aquell de Dubai». I ara, «els oligarques russos».

Cal dir que de grups o de persones qualificats per alguns aspectes particulars de la seva vida n’hi ha molts, però la negativitat dels quatre que he esmentat prové de la seva manera d’exercir el poder en contra dels altres. Es tracta de gent que no és «normal», perquè no comparteixen, no se solidaritzen, és com si no tinguessin ànima o veritat a les seves vides.

No acuso ningú, però sí que vull insistir en el fet que oligarques com els russos, que tant tenen a veure amb la creació de monstres empresarials o militars n’hi ha arreu, de l’Argentina o Xile fins a Rússia o dels Estats Units a l’Índia. D’aquests, i d’altres «insolidaris», suposo que se’n passarà comptes i se’ls posarà al seu lloc del dia del Judici final, almenys, si n’hi ha.

Que algú els empari aleshores.