Mañueco ha acceptat Vox al seu govern i els líders del partit popular se’n desentenen. Casado, encara president del PP, va dir a Europa que no s’havia de pactar amb Vox tot i que durant la seva presidència es van formar els governs d’Andalusia, Múrcia, Madrid i ara Castella-Lleó amb el suport de Vox. A les eleccions de 2018-2019 (depenent de la Comunitat), el partit més votat en totes les autonomies citades va ser el PSOE i en tots es va formar un govern PP-Ciutadans amb el suport extern de Vox. Les eleccions autonòmiques de Madrid del 2021 van donar una àmplia majoria al PP que de totes formes governa amb el suport extern de Vox que va treure 13 escons. Ara Núñez Feijóo, líder del PP in pectore, diu que si a Castella-Lleó s’ha fet un govern amb presència de Vox (un vice-president i 3 consellers) és perquè els socialistes no s’han volgut abstenir. La pregunta és per què el PP no es va abstenir per deixar formar govern al partit més votat, el PSOE, a les autonomies citades el 18/19? Per què el PP que va necessitar els vots de Vox per governar no es va abstenir per facilitar un govern socialista? Saben els que em segueixen que soc partidari de fer un cordó sanitari a Vox i que defensava l’abstenció socialista però això requeria una posició clara del PP respecte Vox. La Merkel a Alemanya va plantar cara a Alternativa per Alemanya sense concessions, fins i tot fer fora la que ella havia apadrinat com a substituta per dirigir el partit per haver proposat un pacte a Turingia.

Què hi diuen a Europa? Sempre cal mirar Europa i els populars europeus i el seu líder, Donald Tusk, ha dit que el dia en que es va firmar el pacte a Castella-Lleó era un dia trist per la democràcia i que al PP europeu no li agradava el pacte. Donald Tusk és un popular polonès que coneix bé el que és viure sota un govern de la ultradreta, un govern que ha hagut de ser sancionat per la UE per no respectar les regles de la democràcia. Anne Applelbaum, el marit de la qual és company de Donald Tusk, ho explica molt bé en el seu llibre sobre l’autoritarisme. Afegeixo que, en aquests moments, el tema és encara més greu, perquè diguin el que diguin tant el PP per justificar el pacte com Vox, la ultradreta europea ha sigut admiradora i defensora de Vladímir Putin. Recordin les declaracions de Salvini, Marine Le Pen o Orban que fa poc feien costat a Abascal a la reunió organitzada per Vox a Madrid. Pactar amb Vox avui és fer costat als enemics de la democràcia, és debilitar la unitat europea contra la guerra d’Ucraïna, perquè la guerra és també una lluita dels valors democràtics contra l’autoritarisme i posar Vox al govern és posar l’enemic a casa.

Desgraciadament la guerra continua i sembla que Putin (no dic els russos a qui no vull estigmatitzar) no vol parar fins haver aconseguit una victòria militar al preu que sigui. Ha decidit conquerir Ucraïna i davant la resistència dels seus exèrcits, atacar sense reparar en medis amb la qual cosa la guerra arriba a uns extrems de crueltat que no tenen límits, cometen tot tipus de vulneració de les regles internacionals, no permeten corredors humanitaris i ataquen objectius civils. Putin acaba d’anunciar que contracta militars experimentats en altres guerres com la de Síria. Puc equivocar-me però penso que potser té al cap utilitzar-los per conquistar les ciutats perquè allà hi haurà molts morts i no vol haver de justificar masses morts de soldats russos. Però des de la meva ignorància de la història que aquests dies grans periodistes com Lluís Foix ens expliquen en excel·lents articles, haig de dir que Putin està provocant un desastre que no crec que afavoreixi la seva estratègia. Primer està aconseguint crear un odi entre russos i ucraïnesos que no existia i precisament això fa que intueixi que li serà molt difícil mantenir el seu domini sobre Ucraïna un cop conquistada militarment sense extremes mesures de repressió. Amb paciència i diplomàcia es podia haver arribat a acords de col·laboració abans de la invasió, ara és impossible.

Finalment Europa com s’ha dit repetidament avança a cop de crisis. Aquests dies estem assistint a una acceleració de la unitat europea, s’està reforçant la creació d’una federació europea a passes de gegant, la integració europea i la seva autonomia en temes d’energia, matèries primes i de primera necessitat (ara es parla molt del gas i el gra però també va passar a la pandèmia amb les mascaretes i respiradors), de política conjunta de defensa i exteriors ha trencat resistències de fa temps. Aquests dies s’ha arribat a plantejar tenir una política de defensa europea independent de l’OTAN, és bo ser tan dependents dels EUA?, no té EUA una política de defensa pròpia? Molt s’ha parlat de que si haguéssim tingut una política exterior europea en comptes de tenir-ne 27, hauríem estat interessats en tenir bones relacions, pactes, amb els veïns sobretot els europeus com Rússia i potser hauríem evitat aquesta terrible guerra.

La guerra de Putin és una guerra decidida en una intriga de palau i sense control democràtic, és una guerra com molt bé deia Solana de finals del XIX i començaments del XX. El PP, en un moment de reforçament de la UE, donant entrada a Vox a un govern autonòmic, se situa fora de context, contra el reforçament de la UE. No són els únics, a Catalunya estem també en una lluita de segles passats (la dels nacionalismes). Algun dia potser ens adonarem de que el futur és l’Europa federal i potser mirarem de ser-hi més presents impulsant propostes de futur. Estem en un moment en que s’està decidint entre futur comú i valors democràtics i propostes d’altres èpoques.