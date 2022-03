Fins fa poques setmanes, les ciutats ucraïneses eren, amb els seus matisos, molt semblants a les nostres. És a dir, ciutats amb carrers comercials amb botigues de les mateixes grans cadenes que aquí i restaurants de menjar ràpid d’aires nord-americans. Els bombardejos sobre Kíev, Mariúpol o Odessa ens interpel·len molt directament per la por, per la pura por, que ens fa preguntar si «això també podria passar aquí?». La resposta a aquest impacte ha estat molt ràpida. I contundent. La solidaritat s’ha estès per tot Europa. Recollida de material, furgonetes viatjant fins a la frontera entre Polònia i Ucraïna a recollir famílies que s’escapen de la guerra, ajuntaments posant habitatges a disposició dels refugiats... Davant la solidaritat només es pot fer que aplaudir, i recordar que s’ha de canalitzar de la millor manera a través de les ONG expertes en la matèria, però per sota d’aquesta onada d’empatia i bones intencions apareix l’ombra d’una pregunta: Per què no és habitual veure a algú de nosaltres agafar una furgoneta i anar a recollir a gent a la tanca de Melilla?

De Girona a Kíev hi ha 3.000 quilòmetres i de Girona a Melilla, una mica menys de 1.200. Per tant, la proximitat que sentim amb la guerra d’Ucraïna és producte molt més de l’empatia que no pas de la situació geogràfica. De la percepció dels que creiem que són «com nosaltres» i els «altres». La solidaritat amb Ucraïna que s’està vivint a Catalunya és una gran notícia. I, tant de bo es pugui mantenir fins que acabi la guerra i les conseqüències, econòmiques i personals, que deixarà rere seu en forma de destrucció d’infraestructures, teixit empresarial i capacitat de sostenir un mínim estat del benestar. Però, mentre aquests dies agafem la furgoneta per creuar França, Alemanya i Polònia per ajudar a qui ho està passant malament, ens pot arribar a passar desapercebut que una policia que, per cert paguem entre tots, impedeix a cops de pals que unes altres persones, que també ho han passat malament, puguin entrar a Europa. No serà per què uns són blancs i els altres no?