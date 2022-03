Tots hem viscut una època de la nostra vida on creiem que érem més feliços i tot era més fàcil, però en algun moment tot se’n va anar en orris. Constantment pensem en aquells temps i què podem fer per tornar-hi.

A grans trets, ho podem vincular a un sentiment tradicionalista, on campanyes polítiques com la de Trump l’any 2016 reivindicaven el lema «Make Amèrica great again». Són nostàlgies que porten a guerres trencadores i esgarrifants, com la que té entre mans Putin, sempre lleial a la gran URSS. Tots aquests nacionalismes porten a una individualitat que fan mal a tothom i que no pensen a anar més enllà de la zona de confort, no intenten explorar tot el que és nou i innovador per por que les conseqüències no siguin les esperades. I així es refugien en un temps que resulta familiar i càlid per a ells sense pensar en els que venim darrere.

La història sempre ha resultat una eina útil per recordar a la societat els seus errors i les seves victòries com a espècie humana, però amb l’afany de voler tornar a aquelles victòries del passat sovint oblidem perquè no foren per sempre.