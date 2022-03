Celebro molt que aquest passat cap de setmana el President de la Generalitat hagi assistit a la reunió de presidents de les CCAA a l’illa de la Palma. Em sembla un pas en la bona direcció sigui quina sigui l’excusa que s’ha fet servir per justificar que aquest cop la cadira de Catalunya no quedi buida. Amb tot, el nostre president no se n’ha pogut estar d’ofendre els amfitrions no presentant-se als actes que s’han organitzat en aquella dissortada illa. A mi tampoc em cau simpàtic el Borbó, però la representació de tota la ciutadania no li dona carta blanca per a la mala educació. Perquè és ben cert que Catalunya ha rebut greuges per a omplir un sac de memorials, però aquests no s’arreglaran fent créixer l’antipatia i l’anticatalanisme.

Si ens creiem que som una nació –que sí que ho som– hem d’esperar que la persona que ostenta la presidència tingui un perfil d’estadista. I si en una cosa podem marcar diferències és intentant recuperar el lideratge català en un fòrum, com aquell en el que molts dels seus components no aspiren a estadistes sinó a ser una espècie de presidents de diputacions provincials. Durant la Transició, que ara ens volen fer creure que va ser un fracàs, es va partir de la idea que Catalunya, el País Basc i Galícia tindrien estatuts d’autonomia fins que es va dir alló de «café para todos» i tothom va acabar reclamant l’autonomia. De fet, molts dels estatuts es poden resumir en un sol article: qualsevol cosa que es doni als catalans, nosaltres també ho volem. Perquè, a aquestes alçades del post processisme, cap polític amb dos dits de front hauria de treballar amb el supòsit que cal aguantar perquè abans de gaire tindrem la independència. Perquè tal cosa no s’esdevindrà ni cap de nosaltres ho veurà per bonic que sigui el somni, perquè, entre molts altres motius, el nostre planeta està organitzat en clubs d’estats. En conseqüència, tot allò que vulguem fer en favor de la Nació Catalana –la seva llengua, cultura, institucions, justícia social, etc– s’ha de fer sense perdre de vista l’Estat del qual formem part, ens agradi més o menys, per molt que sapiguem que la relació mai no serà idíl·lica. I si arriben crits acusadors de botiflerisme provients de Waterloo o de qualsevol racó de la catalana terra hi hem de posar paciència, però cal posar-nos les piles per a sortir de la decadència i tornar a exercir com a motor i líder en tants de camps en els que hem perdut pistonada, entre els greuges rebuts des de l’estat, especialment en temps del PP i els nostres propis errors, que també n’hem comès a l’alçada d’un campanar. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.