Josep Pla, que conegué de primera mà el món dels artistes del seu temps afirma que els marxants es valen d’escriptors a sou per justificar els esoterismes abstractes, negant el pa i sal a les arts figuratives pròpies de la nostra civilització. «Amb aquest mètode fan comprar el que volen (...) i si no han fet cremar els museus europeus per valorar les insanitats primàries que tenen religiosament guardades a les seves caixes de cabals és perquè son uns covards. Hi han pensat moltes vegades, i aquest seria el seu ideal».

Deu ser per tot això que els directors dels nostres museus –i fins i tot Borja-Villel, antic director del MACBA i des de fa anys del Reina Sofía– han fet pinya «argumentant» que el Museu de l’Hermitage que any rere any ha estat refusat per l’Ajuntament del cap i casal de Catalunya és una intromissió intolerable en la vida cultural del cap i casal de Catalunya. També s’hi han afegit en aquest «ideari» els crítics d’art i fins i tot algun filòsof. Així doncs, museísticament, Barcelona continua inamovible i endormiscada. I qui dia passa any empeny...