Quan parlem de ciència i investigació sempre ens fem preguntes adreçades a un futur com: Podríem viure en un altre planeta? Es podria respirar sense oxigen? És possible viure molt més de cent anys? Totes aquestes preguntes es poden resumir en només una: Fins a quin punt pot arribar el coneixement humà? Hi haurà algun límit on ja no es pugui avançar?

Avui dia, una cosa que sí que podem assegurar és que hi ha límits ètics en qualsevol àrea de recerca. Els límits ètics abasten la dignitat de tot ésser humà davant de qualsevol mena de vulneració que pogués patir produïda pels altres o per si mateix. A cada àmbit de coneixement es determinen uns límits ètics diferents.

És important per a l’ésser humà que hi hagi presents uns límits ètics, és a dir, restriccions a la recerca i experimentació. Però el que marca la diferència no és on la intel·ligència humana i l’avenç científic sigui capaç d’arribar sinó com utilitzarem allò que hem descobert; la pregunta no és què fem?, sinó perquè ho fem?

En aquest punt, ens preguntem si els límits ètics realment poden ser un avenç per a la ciència o més aviat un retrocés. Per aquest motiu moltes vegades vulneren els límits ètics. La solució sempre la trobem en la bona educació. Perquè els límits puguin ser respectats és crucial que les persones hagin rebut formació ètica i estiguin ben preparats professionalment. I el més rellevant és que els límits ètics no impedeixen l’avenç a qualsevol àrea de recerca sinó que procuren que les nostres accions siguin més humanes i més correctes.