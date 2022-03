L’elecció de Boris Ieltsin com a president de la Federació Russa (1996) no comportà més avenços democràtics ni tampoc més obertura per a l’economia d’aquell gran país. La guerra de Txetxènia l’afebliria internament i l’oligarquia russa, la mateixa que el va ajudar a seguir al Kremlin, cada vegada en volia més de tot. Va rebre ajut en forma de crèdits del FMI i de nombroses estats democràtics, entre els quals Espanya, que li va refinançar el deute contret, 450 milions de dòlars, alhora que li lliurava altres 100, però l’any 1998 retornà una nova crisi política i econòmica. Per una part, els antics membres del PCUSS més conservadors frenaven la democratització de Rússia, per l’altre banda, els deutes s’havien convertit en dogals per a l’economia. Occident va observar amb preocupació que la seva aposta s’anava col·lapsant i que les inèrcies de l’antiga república soviètica podien més que la voluntat del cap d’Estat. Gràcies a la Constitució aprovada, Ieltsin anava fent i desfent governs sense cap obligació de sotmetre’s a la Duma. L’últim primer ministre que designà fou Vladímir Putin i quan anuncià el seu nomenament va expressar la seva voluntat de que fos aquest el seu successor, com així passà uns quatre mesos més tard. El 31 de desembre de 1999 va fer un anunci sorpresa comunicant la seva dimissió. Putin el va substituir al front de la Federació Russa i des d’aleshores resideix en el Kremlin.

Pel març de 2003 tornava a Moscou. La Duma o parlament havia convidat a la Mesa del Congrés dels Diputats a visitar oficialment Rússia i el president Aznar va tenir molt d’interès que hi anéssim. Feia poc que s’havia desplaçat allí per refer relacions bilaterals malmeses i que havia nomenat José Maria Robles Fraga, diplomàtic, fill del diplomàtic i ministre d’en Franco, Carlos Robles Piquer, i nebot de Manuel Fraga, com a ambaixador d’Espanya davant el Kremlin. La delegació la va encapçalar la presidenta María Luisa Fernanda Rudi i estava integrada per altres quatre membres de la mateixa. Vàrem sortir de la base militar de Torrejón de Ardoz a bord d’un «Falcon» de la Força Aèria Espanyola. A l’aeroport moscovita ens van rebre dos parlamentaris russos i l’ambaixador Robles Fraga, antic diputat a Corts i ex-president de la seva Comissió d’Exteriors, vell conegut de tots nosaltres. Acomplerts els tràmits administratius, ens vàrem traslladar a la seu de l’ambaixada espanyola, la mateixa que havia inaugurat el català José Antonio Samaranch, nomenat pel president Adolfo Suárez, proposat pel ministre Marcelino Oreja, tot sota l’auspici del rei Joan Carles I, quan es varen reprendre les relacions diplomàtiques amb l’antiga URSS.

Tota delegació oficial de les Corts Generals surt d’Espanya disposant d’un ampli dossier sobre el país que visita. Se n’encarrega el departament de Documentació en cooperació amb el Ministeri d’Afers Exteriors. Però una trobada amb l’ambaixador de torn és sempre molt útil. La nostra visita a Rússia tenia dues parts: una de contingut polític (a Moscou) i l’altre de contingut cultural (a Sant Petersburg). D’entrada, la inicial agenda política va quedar decapitada. Només la presidenta del Congrés dels Diputats fou rebuda pel president de la Duma, aleshores Gennadiy Nikolayevich Seleznyov, que es trobava a la corda fluixa, i ens fou anunciat que aquest oferiria un dinar oficial a la delegació espanyola per parlar una mica de tot. Per descomptat que en Putin no ens rebria malgrat les reiterades peticions d’en Robles Fraga. A l’hora de la veritat, la trobada presidencial va ser de deu minuts i amb contingut estrictament protocol·lari, i en Seleznyov no va assistir al dinar, enviant-t’hi dos diputats que ens varen oferir un espectacle de quasi violència física de borratxos que anaven. Vaja, que els vàrem haver de separar abans no arribessin a les mans. Recordo les paraules de la meva companya vicepresidenta Amparo Rubiales: «¡Han bebido como dos cosacos!». I així fou!

D’aquesta misèrrima agenda política, entre la documentació que se’ns havia lliurat a Madrid i una trobada amb l’ambaixador Robles Piquer, acompanyat per altres diplomàtics espanyols, així com de corresponsals de premsa, ràdio i televisió, vaig extreure les següents conclusions segons les notes que vaig escriure a Sant Petersburg: 1) Ieltsin havia deixat una Rússia ingovernable; 2) Putin estava invertint temps i diners (la majoria provinents d’Occident) per reestructurar l’Estat; 3) Putin estava usant la Constitució aprovada en temps del seu antecessor (1993) per enfortint el poder presidencial en detriment dels poders legislatiu i judicial, endemés de rebaixar la llibertat de premsa, com així ha estat; 4) Sota el lema «la dictadura de la llei», que aquí podríem entendre’l com a sinònim de «l’imperi de la llei» i, per tant, com a llei aprovada per un parlament democràtic i aplicada sota el principi d’igualtat i de seguretat, però que mai fou així, Putin volia transmetre que els temps de feblesa de la Federació Russa havien passat i que es retornava a la centralització del poder en el Kremlin (governadors territorials nomenats a dit pel president que cohabitaven amb inspectors polítics a la manera soviètica), anomenada «cadena del poder vertical», alhora que anava enterrant l’oligarquia heretada i en creava una de nova i obedient als seus desitjos; 5) S’estava passant del federalisme asimètric que havia implantat Ieltsin, l’autèntic reformador –fracassat– de la URSS, a la unificació legal, política i econòmica en el si de Rússia; 6) A Putin li faltava encara «domesticar» a la Duma, però això era qüestió de temps, com així s’ha demostrat, atès que totes les eleccions legislatives i presidencials han estat objecte de malifetes de tota mena que li han donat sempre la victòria; 7) Putin donava voltes bufant de nou el vent de la somiada Gran Rússia; i 8) Nosaltres, s’entén Occident, anàvem errats donant suport a Putin. A la fi, seria un dictador més. Tot això dit, temperat diplomàticament per la mà dels lletrats, es va fer constar a l’informe que es troba a l’arxiu del Congrés dels Diputats i es va fer arribar al Ministeri d’Exteriors. Malauradament, la invasió d’Ucraïna dona raó a aquell informe fet quan la incipient magistratura de Putin.