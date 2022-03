A vegades es confon l’ego amb l’autoestima, i no és el mateix. «Ego» significa que una persona sent veneració per si mateixa i espera aquesta veneració dels altres, en canvi, «autoestima» és la valoració que tenim de nosaltres mateixes.

Segons la psicologia barata, les persones amb un ego elevat són presumides, narcisistes, tiranes, dèspotes, es creuen superiors a la resta. Tanmateix necessita donar una bona imatge davant la societat de manera contínua, manca d’humilitat i sovint cau en l’exercici de la supèrbia. Intolerants a la crítica, manca d’empatia, molt exhibicionistes, només pensen en el seu benestar econòmic i material, senten una gran inclinació a tots els aspectes que reforcin la imatge de persona reeixida, el que segueixen pràcticament com una religió... i podria nomenar moltes més característiques que ens ajudarien a identificar a una persona egòlatra. Molts de nosaltres tenim ego, com una servidora que el tenia al cim del Canigó i fins que no en vaig ser conscient era incapaç de perdonar i encara a dia d’avui costa perdonar segons què i a segons qui. En la meva opinió, per evitar convertir-nos en monstres, és important posar atenció i saber identificar el nivell d’ego que hi ha en nosaltres, si es troba molt amunt, doncs, saber estirar-lo cap a la línia de la normalitat. No és una pràctica fàcil ja que primer necessitem tenir una consciència personal prou elevada com per saber de quina pasta estem fets i perquè estem fets d’aquesta manera i detectar amb més rapidesa aquests aspectes de la nostra persona que poden alterar les nostres relacions així com també la convivència amb els demés.