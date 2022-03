Dues pel·lícules recents, una, de fet, encara no estrenada, han fet més pel cinema català que el Govern en una dècada. D’Alcarràs, que no arribarà a les sales fins a finals d’abril, se’n van escriure quilòmetres de gloses gràcies al seu triomf al festival de Berlín, un Os d’Or que de ben segur també tindrà impacte en la carrera comercial del film de Carla Simón. L’altre títol és Escape room. La pel·lícula, capaç de dur més de 7.000 espectadors el cap de setmana passat a les sales (recaptant més de 50.000 euros) i ser el 12è més vist a tot Espanya... malgrat que únicament es pot veure a Catalunya. Un èxit brutal, en els temps que corren, i més per a una indústria cinematogràfica catalana que no sol triomfar a taquilla. Que li ho preguntin, per exemple, a Tros.

De la gesta de Escape room, però, se n’ha parlat menys, potser perquè al darrere hi ha un Joel Joan que incomoda a segons qui. A mi l’obra de teatre que ara adapta la pel·lícula no em va fer el pes. Em va agradar molt més El gran comediant, el seu darrer espectacle, però li tornaré a donar l’oportunitat a Escape room i no li trauré mèrits perquè no tothom té el do d’arribar al públic. El cinema català necessita Simón i Joan, necessita bones crítiques i cues als cinemes. No tot s’acaba, a les sales, amb de The Batman i altres blockbusters.